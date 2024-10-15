Пхеньян подорвал дороги в Южную Корею, Сеул открыл огонь

Южная Корея открыла огонь на своей территории в ответ на то, что Северная Корея начала подрывать участки межкорейской дороги, соединяющей две страны. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает южнокорейское информагентство Рёнхап.

По данным агентства, Северная Корея подорвала участки автомобильных дорог Кёнги и Тонхэ к северу от межкорейской границы во вторник, 15 октября. При этом еще в августе Пхеньян перекрыл железные дороги Кёнги и Тонхэ. Южнокорейское Министерство объединения осудило взрывы со стороны Северной Кореи, назвав их нарушением межкорейского соглашения и «крайне ненормальным» актом, передаёт Рёнхап.

По данным Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS), южнокорейские военные ответили на северокорейские взрывы дорог выстрелами к югу от военной демаркационной линии.

Две Кореи имеют автомобильные и железные дороги по линии Кёнги, которая соединяет западный пограничный южнокорейский город Паджу с северокорейским Кэсоном, и по линии Тонхэ, проходящей вдоль восточного побережья.

Рёнхап напоминает, что на прошлой неделе КНДР объявила о планах закрыть все дороги и пути, ведущие в Южную Корею, и построить новые оборонительные сооружения. Это делается для того, чтобы «полностью отделить» Северную Корею от Южной, которую Пхеньян назвал «главным враждебным государством и неизменным главным врагом».

Несколько дней назад северокорейский МИД заявлял, что Пхеньян приведет свои наступательные силы к полной готовности на границе с Южной Кореей. Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве Северной Кореи, КНДР на всех уровнях готовится к любым изменениям ситуации на границе двух стран.