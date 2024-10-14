Восьмилетний мальчик оказался в больнице после прогулки на проспекте Просвещения

В 13:58 воскресенья у дома 87 по проспекту Просвещения 47-летний петербуржец на Renault Duster сбил 8-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте, сообщает 14 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ребенок гулял без взрослых. Отметим, что возле дома 87 есть несколько пешеходных переходов.

В результате ДТП мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб грудной клетки. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Полиция ведет проверку. По данным «Фонтанки», водитель автомобиля в этом году за нарушения ПДД не привлекался ни разу.

По данным УГИБДД, за минувшие выходные и пятницу в Петербурге в ДТП пострадали четверо детей. Всего за 11-13 октября зафиксировали 961 аварию. Пострадавшие были в 31 случае. В общей сложности травмы получили 33 человека, один человек погиб. В Ленобласти за эти дни случилось 272 ДТП, в том числе 14 с пострадавшими. Травмы получили 13 взрослых и двое детей, один человек погиб.