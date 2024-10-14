Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

1 м/c,

вос.

 757мм 91%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11
История Марии Бутиной
Откровения киллера
Промышленный Петербург
Казаки в Петербурге
Комета над Петербургом
Военная полиция в рейде
Происшествия Восьмилетний мальчик оказался в больнице после прогулки на проспекте Просвещения

Восьмилетний мальчик оказался в больнице после прогулки на проспекте Просвещения

Автомобиль сбил ребенка в Калининском районе Петербурга днем 13 октября. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

1 876
2 комментария

В 13:58 воскресенья у дома 87 по проспекту Просвещения 47-летний петербуржец на Renault Duster сбил 8-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте, сообщает 14 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ребенок гулял без взрослых. Отметим, что возле дома 87 есть несколько пешеходных переходов.

В результате ДТП мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб грудной клетки. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Полиция ведет проверку. По данным «Фонтанки», водитель автомобиля в этом году за нарушения ПДД не привлекался ни разу.

По данным УГИБДД, за минувшие выходные и пятницу в Петербурге в ДТП пострадали четверо детей. Всего за 11-13 октября зафиксировали 961 аварию. Пострадавшие были в 31 случае. В общей сложности травмы получили 33 человека, один человек погиб. В Ленобласти за эти дни случилось 272 ДТП, в том числе 14 с пострадавшими. Травмы получили 13 взрослых и двое детей, один человек погиб.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
282222362
1 час
Государство должно воспитывать граждан, как себя вести в общественных местах, на дорогах; взрослые граждане соответственно должны воспитывать своих детей. Пока эта система не будет организована, будет много пострадавших и погибщих, цифры будут только расти. Правда, кто будет воспитывать "государство"?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Создаете своими руками интересные вещи и дарите их друзьям и знакомым, мечтая о реальных продажах?Специально для креаторов Петербурга проводится серия мастер-классов «Эффективное сотрудничество». По сути, это 2 мероприятия: практический мастер-класс по самопрезентации и закупочная сессия с участием реальных заказчиков — сувенирных магазинов.
14 октября, 13:29
Новости компаний
Осень, Петербург, RelaxВыключи стресс, включи Relax FM. 1 октября на 94,5 FM в Санкт-Петербурге зазвучало радио, которое позволяет расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Relax FM — уникальный формат «Газпром-Медиа Холдинга», чья популярность растет с каждым днём.
14 октября, 10:00
Новости компаний
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
ТОП 5
Новости компаний
Создаете своими руками интересные вещи и дарите их друзьям и знакомым, мечтая о реальных продажах?Специально для креаторов Петербурга проводится серия мастер-классов «Эффективное сотрудничество». По сути, это 2 мероприятия: практический мастер-класс по самопрезентации и закупочная сессия с участием реальных заказчиков — сувенирных магазинов.
14 октября, 13:29
Осень, Петербург, RelaxВыключи стресс, включи Relax FM. 1 октября на 94,5 FM в Санкт-Петербурге зазвучало радио, которое позволяет расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Relax FM — уникальный формат «Газпром-Медиа Холдинга», чья популярность растет с каждым днём.
14 октября, 10:00
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще выше
11 октября, 15:00
Setl Group тестирует робособак на стройплощадке
11 октября, 12:25
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00