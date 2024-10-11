Получила удар в колено и расшибла голову. Две девочки пострадали под колесами машин в Петербурге

В четыре часа дня на пешеходном переходе у дома 44 по Большой Морской улице сбили 13-летнюю девочку, стало известно «Фонтанке» 11 октября. Она получила удар в колено, а в итоге была госпитализирована в нейрохирургическое отделение с автотравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и другими повреждениями.

А несколькими часам позже, в 21:15, у дома 46, корпус 1, по проспекту Энергетиков в столкновении с автомобилем пострадала 17-летняя девочка. От удара она упала и ударилась рукой об асфальт. У нее тоже помимо травм руки закрытая черепно-мозговая и сотрясение, а также ушиб брюшной стенки. Девочку увезли в нейрохирургию.

Обеим пострадавшим при оформлении ДТП установили легкие травмы, но на деле все оказалось серьезнее. Госпитализировали их в состоянии средней степени тяжести.

Всего, по данным Госавтоинспекции, за минувшие сутки в Петербурге произошло 338 ДТП. В 8 из них были пострадавшие. Травмы получили 8 взрослых и двое детей. В Ленобласти случилось 82 дорожных аварии, и только в одной пострадали люди, правда, сразу 4 человека. В обоих регионах ДТП обошлись без пострадавших.

Источник: Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО / Telegram





