Умер глава ГК «Благо» Аркадий Фосман

Председатель совета директоров ГК «Благо» Аркадий Фосман скончался на 55 году жизни. Об этом 10 октября сообщается на официальном сайте компании. Фосман боролся с болезнью и закончил свои дни в кругу семьи и близких, отметили там.

Компанию «Благо» Аркадий Фосман создал в 1993 году, всего через год после окончания Ленинградского высшего военно-политического училища им. Ю. В. Андропова. Ключевым видом деятельности на тот момент был импорт растительных масел, говорится на сайте «Благо».