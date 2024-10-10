Как обезопасить себя от сильного ветра и обрести покой: МЧС поделилось советами

МЧС 10 октября напомнило петербуржцам об ухудшении погодных условий: в четверг, как и было объявлено ранее, в городе ожидается усиление ветра до 18 м/с.
Вместе с тем служба поделилась рекомендациями на тот случай, если кого-то разгул стихии застигнет на улице и опубликовало несколько правил безопасности, которые, как сказано в сообщении, помогут обрести «спокойствие и уверенность в себе».
В моменты усиления ветра необходимо:
— обходить стороной шаткие строения, слабозакрепленные конструкции и дома с неустойчивой кровлей и не прятаться под деревьями;
— владельцам машин рекомендуется загонять авто в гараж или парковать его вдали от линий электропередач и деревьев;
— владельцам частных домов и квартир сбалконами и открытыми лоджиями необходимо убрать хозяйственные вещи со двора своего дома/с балкона.
Всем остальным МЧС советует закрыть все окна и «наслаждаться стихией за окном».
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