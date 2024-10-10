Живой. В Стамбуле во время похорон старика из гроба раздались звуки

В стамбульском районе Фатихе во время поминальной молитвы 80-летнего Халита Байшу из его гроба стали доноситься звуки. Прихожане мечети, заметившие странное, вызвали на место медиков. Об этом в среду, 9 октября, сообщает турецкий телеканал NTV.COM.TR.
Бригада медиков прибыла в мечеть. Они открыли гроб и заметили, что Байшу есть пульс. Старика доставили в больницу после массажа сердца.
Пришедший на поминальную молитву глава района Айвансарай Галип Акчай рассказал: «Его дочь рассказала мне, что из гроба доносился звук. Когда я наклонился и прислушался, я услышал щелчок».
Как пишет турецкое издание Milliyet, произошедшим все были удивлены, поскольку считали Халита Байшу мертвым. «Я пришел в мечеть. Я собирался совершить заупокойную молитву. Я видел, что там была полиция. Они открыли гроб и проверили его пульс», — описал происходившее местный житель Рафет Купа.
Другой очевидец Тургай Тирит тоже пришел на заупокойную молитву. Он видел пульсометр на руке мужчины.
«Я посмотрела пульс человека в гробу, он показал 120. Когда я посмотрел еще раз, его пульс упал до 55-56. <...> вытащили Байшу из гроба и отвезли в больницу" - сказал он.
Позже 80-летний Халит Байшу все равно скончался в больнице.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.