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Авто Заневскому и Тихорецкому отсыпят пробок. Последний освободят только в новом году

Заневскому и Тихорецкому отсыпят пробок. Последний освободят только в новом году

Шесть районов Петербурга ждут новые дорожные ограничения из-за работ в середине октября. Некоторые продлятся до 2025 года. В центре — до конца весны.

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Адмиралтейский район

С 11 по 16 октября из-за реконструкции газопровода ограничат движение по Дровяной улице от набережной Обводного канала до 12-й Красноармейской улицы. В направлении от набережной к 12-й Красноармейской проезд будет закрыт, сообщает 9 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Объезд предусмотрен по набережной Обводного, улице Циолковского, Курляндской и Дровяной улицам. Также напомним, что до 3 декабря ограничено движение по набережной Обводного от Лермонтовского проспекта до улицы Циолковского.

Василеостровский район

Для ремонта дороги с 11 по 12 октября ограничат движение по 14-15-й линиям В.О. от набережной Лейтенанта Шмидта до Среднего проспекта В.О. — в этом направлении проезд будет закрыт. На этот же срок перекроют Иностранный переулок у пересечения с 14-15-й линиями В. О. Объехать можно будет по Среднему проспекту В.О., 16-17-й линиям В.О., набережной Лейтенанта Шмидта и Камской улице. Также напомним, что до 25 ноября ограничен проезд по 14-15-й линиям В.О. от набережной Лейтенанта Шмидта до тупика у реки Смоленки.

Калининский район

С 11 октября 2024 года по 8 января 2025 года из-за реконструкции газопровода будет ограничено движение по Тихорецкому проспекту от проспекта Науки до Светлановского проспекта.

Красногвардейский район

Ремонт трамвайных путей с 11 по 15 октября ограничит движение по Заневскому проспекту от моста Александра Невского до Заневской площади, включая перекресток с улицей Стахановцев и Заневскую площадь. А с 11 по 13 октября также ограничат перекресток Заневского и улицы Стахановцев, а сквозной проезд по Стахановцев закроют. Объехать можно будет по Малоохтинскому проспекту, Перевозному переулку, Новочеркасскому проспекту, Таллинской улице и улице Стахановцев.

Петроградский район

С 11 по 15 октября из-за прокладки газопровода ограничат движение по Вяземскому переулку от Песочной набережной до улицы Профессора Попова и по набережной реки Малой Невки у Боковой аллеи.

Центральный район

С 11 октября 2024 года по 27 мая 2025 года ограничат движение по Кирочной улице от улицы Маяковского до проспекта Чернышевского. Там разместят временное ограждение и пешеходную галерею.

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Комментарии
1
DMaster
45 минут
Тихорецкий вдоль Сосновки и так в перманентном ремонте.
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