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Финансы «Мир» пришел в Никарагуа. С российской карты можно снять наличные в банкомате

«Мир» пришел в Никарагуа. С российской карты можно снять наличные в банкомате

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9 комментариев

В Никарагуа начали работать банковские карты платежной системы «Мир». Пока с российской карты можно снять только наличные в банкомате, сообщил ТАСС торговый представитель России в Никарагуа Петр Панкратов в среду, 9 октября.

Панкратов рассказал, что в перспективе в Никарагуа появится возможность платить картой «Мир» в торговых точках. На первом этапе планируется увеличение числа банкоматов.

«Появление карты "Мир" в Никарагуа — это хорошее подспорье, чтобы развивать туризм с нашей страной», — сказал Панкратов.

На сегодняшний день карты российской платежной системы принимают в 13 странах мира. В четырех из них — Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии — карты работают без ограничений. В остальных возможность расплатиться картой или снять наличные в банкомате есть не во всех точках страны.

Напомним, что в декабре 2023 года «Мир» пришел на Кубу и в Венесуэлу. География приема российских карт в этих странах пока ограничена, однако затрагивает основные туристические места.

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Комментарии
9
Sonata
42 минуты
Никарагуа остаётся второй беднейшей страной в Западном полушарии: Yo no tengo muchos riales.
Заливщик голосовых планок
51 минута
"На первом этапе планируется увеличение числа банкоматов." - правильно-ли я понимаю, что и банкоматы в Никарагуа появились?
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