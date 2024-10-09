«Мир» пришел в Никарагуа. С российской карты можно снять наличные в банкомате

В Никарагуа начали работать банковские карты платежной системы «Мир». Пока с российской карты можно снять только наличные в банкомате, сообщил ТАСС торговый представитель России в Никарагуа Петр Панкратов в среду, 9 октября.

Панкратов рассказал, что в перспективе в Никарагуа появится возможность платить картой «Мир» в торговых точках. На первом этапе планируется увеличение числа банкоматов.

«Появление карты "Мир" в Никарагуа — это хорошее подспорье, чтобы развивать туризм с нашей страной», — сказал Панкратов.

На сегодняшний день карты российской платежной системы принимают в 13 странах мира. В четырех из них — Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии — карты работают без ограничений. В остальных возможность расплатиться картой или снять наличные в банкомате есть не во всех точках страны.

Напомним, что в декабре 2023 года «Мир» пришел на Кубу и в Венесуэлу. География приема российских карт в этих странах пока ограничена, однако затрагивает основные туристические места.