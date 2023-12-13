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    В туристических регионах Венесуэлы начали принимать карту «Мир»

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    Теперь российские туристы смогут расплатиться картой «Мир» на отдыхе в Венесуэле. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба платежной системы.

    Платежи принимаются терминалами крупнейшего банка страны Banco de Venezuela. Пока что расплатиться без проблем можно в наиболее крупных туристических регионах — это столичный округ Венесуэлы, штаты Нуэва-Эспарта и Боливар. В платежной системе уточнили, что карточку «Мир» можно брать с собой в рестораны, отели и магазины. География приема российских карт будет расширяться со временем.

    Напомним, что в начале декабря «Мир» пришел на Кубу. Начали также с туристических мест — Гаваны и Варадеро.

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