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    Карту «Мир» начали принимать в магазинах на Кубе. Правда, пока не во всех

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    На Кубе начали принимать российские карты «Мир» в магазинах и отелях. Правда, пока лишь в некоторых. Об этом вечером 30 ноября сообщило ТАСС.

    Как уточняет агентство, услуга доступна в некоторых магазинах в Гаване и Варадеро. При оплате в долларах с рублевой карты применяется курс банка, выпустившего карту.

    Кубинские власти ранее заявляли, что рассчитывают наладить полноценную работу с картами «Мир» до конца 2023 года. В Гаване надеются, что это увеличит турпоток из РФ — в 2022-м на Кубе отдохнули 54 тысячи россиян, а в 2019-м их было более 146 тысяч.

    Напомним, с марта 2023 с карты «Мир» на кубе можно снимать наличные — в кубинских песо.

    А в октябре спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель национальной ассамблеи народной власти и госсовета Кубы Эстебан Ласо Эрнандес обсудили полноценный запуск карт «Мир» в республике. Матвиенко тогда сказала, что в Совфеде «в качестве безусловного приоритета» рассматривают дальнейшее укрепление дружбы и партнерства с Кубой.

    На встрече также обсуждалось открытие на Кубе филиала петербургского Русского музея. Кубинская сторона заявила о готовности предоставить отдельное здание или зал в Национальном музее изящных искусств в Гаване.

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