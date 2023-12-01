Карту «Мир» начали принимать в магазинах на Кубе. Правда, пока не во всех

На Кубе начали принимать российские карты «Мир» в магазинах и отелях. Правда, пока лишь в некоторых. Об этом вечером 30 ноября сообщило ТАСС.



Как уточняет агентство, услуга доступна в некоторых магазинах в Гаване и Варадеро. При оплате в долларах с рублевой карты применяется курс банка, выпустившего карту.



Кубинские власти ранее заявляли, что рассчитывают наладить полноценную работу с картами «Мир» до конца 2023 года. В Гаване надеются, что это увеличит турпоток из РФ — в 2022-м на Кубе отдохнули 54 тысячи россиян, а в 2019-м их было более 146 тысяч.

