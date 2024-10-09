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Город С фасада Дома актёра на Невском демонтируют лепнину. КГИОП обратился в полицию

С фасада Дома актёра на Невском демонтируют лепнину. КГИОП обратился в полицию

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1 комментарий

На фасаде Дома актёра на Невском, 84-86, петербуржцы заметили альпиниста, сбрасывающего вниз фрагменты лепнины. Работы без каких-либо ограждений привлекли внимание читателей «Фонтанки» днем 9 октября. Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, и, как выяснилось, демонтаж лепнины с него согласован не был.

Дом, построенный в конце XVIII века, сейчас занимает Санкт-Петербургское отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации и несколько коммерческих компаний.

«Мы вызывали тех, кто это делает. Была угроза обрушения фасада, поэтому необходимо демонтировать аварийные фрагменты. Была угроза обрушения над проездом в арку. Принято решение сначала убрать аварийные фрагменты, потом закрыть зеленой сеткой. Запланирован реставрационный ремонт этого дома. Приглашением альпинистов занимались наши главный инженер и комендант. Мы держим в курсе происходящего администрацию Центрального района», — рассказала «Фонтанке» заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей Лариса Новикова.

В комитете по охране памятников (КГИОП) сообщили, что действительно Дом актёра включён в программу Невского проспекта, здание начали обследовать. Вместе с тем ведомство даже не уведомили о демонтаже лепнины с памятника, что нарушает установленный законом регламент.

«Работы проводятся без каких-либо разрешений с нашей стороны. Мы направили заявление в 78-й отдел полиции», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе КГИОП.

В администрации Центрального района отмечают, что указали пользователям помещений в Доме актера на необходимость соблюдать требования безопасности во время работ на фасаде. Из видео от читателей «Фонтанки» заметно, что сбрасывание фрагментов фасада происходило без ограждения сигнальной лентой.

«Здание является нежилым, помещения в нем находятся в оперативном управлении нескольких юридических лиц. Они самостоятельно осуществляют содержание фасада. По предоставленной информации, работы [на фасаде] проводились силами подрядной организации», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе районной администрации.

Объект культурного наследия федерального значения Дом Петрово-Соловово (З. Н. Юсуповой) был построен в конце XVIII века на замену более старому, деревянному особняку. В 1822 году его перестроили по проекту архитектора Овсянникова для нового владельца — полковника Петрово-Соловово. В 1840-х его купила семья князя Николая Юсупова. В советское время в нем разместился Центральный дом работников искусств с отделением Всероссийского театрального сообщества.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что КГИОП обратился в полицию из-за частичного сноса котельной исторических бань Егоровых.

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Комментарии
1
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1 час
ну лучше дождаться пока кусок лепнины упадёт на кого то
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