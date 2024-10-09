Иранские депутаты призвали Совбез страны разрешить создание ядерного оружия

Группа иранских депутатов направила в Высший совет национальной безопасности страны официальное письмо с просьбой разрешить разработку ядерного оружия. Причиной для пересмотра оборонной доктрины Ирана они называют угрозу со стороны Израиля.

Письмо подписали 39 парламентариев, пишет 9 октября иранский портал Didban Iran со ссылкой на депутата и инициатора обращения Хасанали Эхлаки Амири. Он заявил, что на сегодняшний день ни одна международная организация, ни Европа и США не могут контролировать Израиль.

С 2003 года в стране действует фетва верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, которую называют оборонной доктриной Исламской Республики. Она запрещает производство ядерного вооружения как противоречащего исламу.

«Кажется, сегодня есть необходимость, чтобы Высший совет национальной безопасности пересмотрел оборонную доктрину Исламской Республики», — цитирует депутата ISNA News. По его мнению, производство ядерного оружия может быть разрешено как элемент сдерживания, а его применение может остаться под запретом.

Ранее в МАГАТЭ сообщали, что Иран, вопреки международным требованиям, нарастил запасы урана, обогащенного до 60 %, что является уровнем, близким к оружейному.