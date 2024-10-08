«ЧВК „Вагнер“ всегда помнит о своих бойцах»: Группа Вагнера объявила о вывозе из Мали тел убитых наемников

Тела бойцов ЧВК «Вагнер», убитых в Мали повстанцами из племени туарегов, возвращены в Россию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 8 октября в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера».

«ЧВК „Вагнер“ всегда помнит о своих бойцах», — гласит пост. «Тела наших павших братьев вернуться на Родину. Мы не оставляем своих, и все они — живые или мёртвые — будут возвращены домой (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.)».

Как следует из заявления, накануне была завершена операция по возвращению тел убитых бойцов, в июле 2024 года вступивших в бой с исламистами. Для этого колонна ЧВК «Вагнер» «прошла труднейшие участки пустынной местности, кишащей азавадскими боевиками», которые «пытались контратаковать». По сообщению Анастасии Кашеваровой, удалось забрать не все тела, а лишь 35. Двое бойцов ЧВК якобы остаются в плену.

Бои, в результате которых наемники понесли значительные потери, прошли 25 и 26 июля в городе Тинзауатен (Тин-Заутин), расположенном рядом с алжирской границей. Reuters сообщало, что туареги «разгромили колонну малийской армии и российских наемников» и захватили их бронетехнику.

Телеграм-канал «Разгрузка Вагнера» ранее именовал себя «официальным каналом ЧВК „Вагнер“ в Телеграм».