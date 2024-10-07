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Общество «Результат ожидаемый»: Арестован военный блогер Егор Гузенко, известный как Тринадцатый

«Результат ожидаемый»: Арестован военный блогер Егор Гузенко, известный как Тринадцатый

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10 комментариев

Кировский районный суд Ставропольского края арестовал военного блогера Егора Гузенко, известного под ником Тринадцатый, до 5 декабря — на два месяца. Об этом 7 октября вечером сообщила пресс-служба региональных судов.

Гузенко был заключен под стражу за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, — применение насилия в отношении представителя власти. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы. Уточняется, что подозреваемый от дачи показаний отказался, «воспользовавшись правом, установленным статьей 51 Конституции России». Обстоятельства задержания в пресс-релизе не раскрываются.

В канале блогера после ареста появилось сообщение: «Результат ожидаемый, все будет хорошо».

Гузенко также находился в федеральном розыске за хулиганство.

Блогер был задержан вечером 5 октября на площади имени Ленина в Новопавловске на концерте, посвященном Дню города.

Знаком Гузенко и правоохранительным органам Северной столицы: ранее в Петербурге, в августе 2021-го, блогер подрался с наркоманом на Сенной площади, за что и был задержан. В октябре 2021 года Гузенко попал в отделение за якобы драку с хулиганами. Находясь в участке, Гузенко смог повредить часть стены, не снимая наручников. Это была вторая за три месяца встреча с правоохранителями.

За порчу имущества Гузенко просидел дома с браслетом на ноге до марта 2022 года, пока не сбежал из-под ареста воевать в Донбасс. В сентябре 2023-го следствие просило изменить блогеру меру пресечения, но суд отказал. Там усомнились в легитимности ходатайства, а в материалах не нашлось постановления об объявлении Гузенко в розыск.

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Комментарии
10
Слава России!
1 час
реально одноклеточный, столько примеров, как только начинают крошить батон на деда, одномоментно арест...
never mind
1 час
Присядет рядом со швеёй Гиркиным. Судьба всех мегаагрессивных "патриотов".
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