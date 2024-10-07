«Результат ожидаемый»: Арестован военный блогер Егор Гузенко, известный как Тринадцатый

Кировский районный суд Ставропольского края арестовал военного блогера Егора Гузенко, известного под ником Тринадцатый, до 5 декабря — на два месяца. Об этом 7 октября вечером сообщила пресс-служба региональных судов.

Гузенко был заключен под стражу за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, — применение насилия в отношении представителя власти. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы. Уточняется, что подозреваемый от дачи показаний отказался, «воспользовавшись правом, установленным статьей 51 Конституции России». Обстоятельства задержания в пресс-релизе не раскрываются.

Знаком Гузенко и правоохранительным органам Северной столицы: ранее в Петербурге, в августе 2021-го, блогер подрался с наркоманом на Сенной площади, за что и был задержан. В октябре 2021 года Гузенко попал в отделение за якобы драку с хулиганами. Находясь в участке, Гузенко смог повредить часть стены, не снимая наручников. Это была вторая за три месяца встреча с правоохранителями.