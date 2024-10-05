Военного блогера задержали на Ставрополье. В 2022-м он сбежал из-под домашнего ареста в Петербурге

Военного блогера Егора Гузенко, известного под ником «Тринадцатый», задержали в Новопавловске в Ставропольском крае. Он доставлен в местное отделение полиции, сообщается в его телеграм-канале 5 октября.

Причины его задержания не называются.

Петербуржцам Егор Гузенко известен как частый гость полицейских участков. Например, в августе 2021-го блогер подрался с наркоманом на Сенной площади, за что и был задержан. В октябре 2021 года Гузенко попал в отделение за якобы драку с хулиганами. Находясь в участке, Гузенко смог повредить часть стены, не снимая наручников. Это была вторая за три месяца встреча с правоохранительными органами.

За порчу имущества Гузенко просидел дома с браслетом на ноге до марта 2022 года, пока не сбежал из-под ареста воевать в Донбасс. В сентябре 2023-го следствие просило изменить блогеру меру пресечения, но суд отказал. Там усомнились в легитимности ходатайства, а в материалах не нашлось постановления об объявлении Гузенко в розыск.