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Происшествия Военного блогера задержали на Ставрополье. В 2022-м он сбежал из-под домашнего ареста в Петербурге

Военного блогера задержали на Ставрополье. В 2022-м он сбежал из-под домашнего ареста в Петербурге

4 820
7 комментариев

Военного блогера Егора Гузенко, известного под ником «Тринадцатый», задержали в Новопавловске в Ставропольском крае. Он доставлен в местное отделение полиции, сообщается в его телеграм-канале 5 октября.

Причины его задержания не называются.

Петербуржцам Егор Гузенко известен как частый гость полицейских участков. Например, в августе 2021-го блогер подрался с наркоманом на Сенной площади, за что и был задержан. В октябре 2021 года Гузенко попал в отделение за якобы драку с хулиганами. Находясь в участке, Гузенко смог повредить часть стены, не снимая наручников. Это была вторая за три месяца встреча с правоохранительными органами.

За порчу имущества Гузенко просидел дома с браслетом на ноге до марта 2022 года, пока не сбежал из-под ареста воевать в Донбасс. В сентябре 2023-го следствие просило изменить блогеру меру пресечения, но суд отказал. Там усомнились в легитимности ходатайства, а в материалах не нашлось постановления об объявлении Гузенко в розыск.

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Комментарии
7
282556445
1 час
Банки он хоть грабил, как военкор Татарский?
Сила в Правде!!
1 час
он просто наехал на лапти вот и всё.
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