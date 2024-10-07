Радиоэлектронщики Петербурга раскачивают баллы

Источник: Виталий Невар/ТАСС







Прокуратура активизировала проверки производителей электроники на предмет целевого использования государственных субсидий для локализации производства. Есть подозрение, что вместо развития собственных мощностей кто-то закупал на эти деньги электронику в Китае, развивая, таким образом не отечественное производство, а китайское.

Надзорное ведомство намерено тщательно проанализировать соблюдение требований постановления № 719, регулирующего долю отечественного вклада в продукцию, что вызывает обеспокоенность среди отраслевых игроков. “Фонтанка” изучила перечень из 365 производителей, зарегистрированных в Петербурге, и числящихся в реестре Минпромторга “Радиоэлектронная промышленность”.

Что произошло

Российских производителей электроники припугнули прокуратурой. Надзорное ведомство, пишет “Коммерсантъ”, взялось проверять целевое использование бюджетных ассигнований, выделенных на усиление локализации производства.

Поводом для проверки надзорного ведомства, полагают производители отечественной электроники, стал скандал, в эпицентре которого не так давно оказались российские компьютеры Life Tech (внесены в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга), и которые в 2023 году поставлялись в Управление информационных технологий и связи” Петербурга и больницы Воронежа. При разборке ПК на материнских платах вместо российских комплектующих нашли очень похожие на китайские. Производителя ООО "РС ГРУПП" Минпромторг пообещал проверить производителя на соблюдение 719-го постановления и требований к степени локализации производственного процесса. А заодно, считают собеседники “Фонтанки” в отрасли, и всех остальных, кто производит в РФ электронику.

О чем постановление правительства

Постановление № 719 правительства РФ от 17 июля 2015 года касается подтверждения производства промышленной продукции на территории России. Оно устанавливает критерии и порядок признания продукции, выпущенной в РФ, как отечественной для поддержки местных производителей и развития российской промышленности, а также для целей госзакупок и государственных программ. Все компании, которые настаивают, что их продукт (будь то сельхозтехника, медицина или радиоэлектроника) - исключительно российского происхождения и собран из отечественных комплектующих, внесены в Государственную информационную систему промышленности ГИСП.

Основанием для внесения продукции в реестр является заключение Торгово-промышленной палаты, выданное на основе предоставленных компанией документов, и подтверждающих ее “российскость”. А вот контроль использования утвержденных комплектующих в дальнейшем в функцию ТПП не входит. По факту, все, чем производитель будет “фаршировать” свой продукт в дальнейшем, остается на его совести. Вот этот момент, полагают собеседники “Фонтанки”, и намерена отловить прокуратура.

Кто в реестре в Петербурге

«Фонтанка» изучила перечень производителей, зарегистрированных в Петербурге, и числящихся в ГИСП в реестре «Радиоэлектронная промышленность». Мы не разглашаем список секретных производителей, а лишь берем в открытом доступе данные из Минпромторга и системы СПАРК.

Как следует из списка ГИСП, на сегодняшний день в нем состоят 387 местных компаний. Примечательно, что среди “живых” затесались 22 недействующие фирмы, некоторые не существуют аж с 2007 года.

Взять хотя бы производителя пластмассовых профилей и плит ЗАО “Инкапласт”. Компания, созданная в 1999, году, в 2007 реорганизовалась в ООО (100% доли владеет Гарегин Акопян, выручка в 2020 году 2,6 млрд рублей, далее сведения не публиковались) и продолжила делать изделия из пластмассы, но в реестре ГИСП не она, а ее предшественница. Печальнее судьба ООО “Гранат”, которое занималось обработкой металлов и нанесением на них покрытий (единственный владелец Михаил Макаров). В 2016 году предприятие обанкротилось и перестало существовать, но в реестре осталось.

Производитель коммуникационного оборудования ООО “АВС” (в равных долях владели Сергей Петровский, Александр Журавский и Валентин Майоров, 430 млн выручки за 2022 год), научно-исследовательское ОАО "НИПГС" и производитель охранно-пожарной сигнализации ООО “ЭПК” (100% доли было у Антонины Кузьминой, выручка за 2022 год 354 млн руб.) осенью прошлого года прекратили существование, но в списке тоже остались.

Необходимо отметить, что далеко не все эти фирмы раскрывают свою финансовую отчетность. Закон позволяет предприятиям «чувствительных» отраслей передавая в ФНС данные о себе и своих финансах, просить не передавать их в публичное поле. Таким правом воспользовались около 100 предприятий из списка, и анализировать их финансовые успехи невозможно.

Оставшиеся 258 компаний в общей сложности за прошлый год, судя по данным СПАРК, выручили 116,6 млрд рублей, получили 19,2 млрд чистой прибыли, и 13,7 млрд рублей принесли в казну в виде налогов. Всех этих результатов они добились трудом примерно 10 тысяч штатных сотрудников, но их вполне может быть и больше, поскольку не все отразили численность работников в отчетности.

В тройке лидеров по выручке — производитель компьютеров и периферийного оборудования ООО «ЛАБКИИ» (13,7 млрд руб., 100% доли у Валерия Пустарникова), производитель телевизоров ООО «ТИ ПИ ВИ СИ-АЙ-ЭС» (6,2 млрд, 100 % долей у TPV Europe Holding B.V.) и производитель коммуникационного оборудования ООО «Ларгус-Спектр» (3,9 млрд руб., бенефициар Сергей Левчук). Некогда гигант, а ныне крепкий середнячок, ООО «БСХ Бытовые приборы» (до апреля 2024 года 100 % долей УК владел «БСХ Бош унд Сименс Хаусгерете», после компания под внешнее управление АО «Газпром бытовые системы») — тоже в списке, с выручкой в 2,1 млрд.

Примечательно, что наряду с производителями компьютеров как таковых, в “Радиоэлектронную промышленность” входят и производители осветительного оборудования, и охранно-пожарных сигнализаций, и электронных ламп, и даже рекламных конструкций.

Внесен в перечень и один индивидуальный предприниматель — Екатерина Осипова. ИП имеет лицензии на производство пожарных фонарей и литиевых аккумуляторов, которые по госконтракту поставляет в пожарные службы Мурманска, Татарстана, Петербурга и Севастополя, а также Томской и Воронежской областей.

В перечень ГИСП компании вносят на основании баллов, которые выставляются после оценки уровня локализации производства в России. Баллы присваиваются различным этапам и компонентам производства в зависимости от их происхождения: чем больше местных элементов и процессов, тем выше количество баллов.

Что за субсидии

В 2012 году правительство разработало и утвердило программу “Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы», чтобы развивать и повышать ее конкурентоспособность. Именно тогда был взят тренд на импортозамещение и избавление от зарубежной электронной зависимости, на поддержку НИОКР.

И если в 2020 году на эти цели было направлено 300 млн рублей, то в 2021-м решили на внедрение российской радиоэлектронной продукции выделять по 4 млрд рублей ежегодно, чтобы бизнес мог возместить до 50% понесенных затрат, вложенных в покупку нужных товаров и запчастей, обновления оборудования на производстве и обучения сотрудников новым навыкам. А год назад к преференциям добавили еще и льготные кредиты по ставке от 5%, и продлили действие программы на “последующие годы”.

Вполне возможно, что список привилегий этим не исчерпывается, и прямо сейчас производители электроники пользуются и другими, но постановление 2023 года, - последнее, из опубликованных на сайте правительства. Все, что было принято после него, свежего и актуального, с той поры обозначено, как сведения ограниченного доступа. Как и перечень получателей этих самых субсидий.

“В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.03.2023 № 631-р список предприятий-получателей субсидий в области электроники и электронного машиностроения на данный момент является информацией ограниченного доступа”, - ответили на запрос “Фонтанки” в Минпромторге.

Но в том, что это свежее и актуальное действительно существует, подтверждают и игроки отрасли.

– Есть указ. Стратегия развития радио, микроэлектроники, радиоэлектроники подписан Владимиром Владимировичем. К сожалению, он ДСП (документ для служебного пользования - прим. ред.) и доступа у вас к нему нет. Я вам тоже этот доступ предоставить не могу, и данные и цифры озвучивать оттуда тоже не могу, - рассказал “Фонтанке” генеральный директор и один из совладельцев ростовской компании-разработчика а компьютерного программного обеспечения и оборудования “Бештау” Олег Осипов.

К слову, в “Бештау”, говорит Олег Осипов, запрос прокуратуры на целевое использование государственной поддержки тоже держали в руках. Но рассказывать особо было нечего. “Мы им ответили, что денег ни от кого не брали, госсубсидиями не пользовались, в гособоронзаказ ничего не поставляли”, говорит гендир. А что касается выездных проверок надзорного органа, так они, отметил он, плановые и регулярные.

Что с локализацией

Производить полностью свое, на отечественной сырьевой базе, говорят в отрасли, не так-то просто. У передового “Бештау”, который рапортовал о создании межрегионального кластера (с компаниями из ЛНР и ДНР в составе) и выпуске станков и оборудования, на 100% работающего на российских компонентах, локализация своей продукции абсолюта не достигла.

– Замещено 70% , за исключением ЭКБ - электронно-компонентной базы, - поделился Осипов.

В чуть более выгодном положении оказались компании, которые производят отечественную электронику десятилетиями, поделился с “Фонтанкой” Сергей Левчук. “Мы - выходцы из радиофизического факультета Политехнического университета, 30 лет назад начали с одного прибора, сейчас у нас около 300 разных. Так что тут о локализации-то трудно говорить”, отмечает он. “Ларгус-Спектр” финансово поддерживает и правительство Петербурга, и никаких вопросов у прокуратуры, которая регулярно приходит с проверками, не возникает.

– Производство у нас изначально локализовано. От импортных комплектующих мы зависим, какая-то рассыпуха идет, та, что можно купить на международных рынках, потому что всё в мире взаимосвязано, но у нас собственные разработки. Это не то, что мы взяли, ну, условно говоря, “Мерседес” или “Фольксваген”, притащили его в Россию, и здесь пытаемся изобразить, что мы весь “Мерседес” производим здесь, а не просто фары вкручиваем, - говори Сергей Левчук.

Однако если речь заходит о микроэлектронике в составе продукции, то кроме как идти на поклон к зарубежным компаниям, других вариантов нет, говорит руководитель и владелец одной из компаний Петербурга, входящих в список ГИСП.

– В России микроэлектроники нет совсем. Есть одно небольшое предприятие в Зеленограде, но у них такой скудный ассортимент, что конечно же всем приходится покупать микроэлектронику за рубежом, чаще всего это может быть Китай, - отмечает бизнесмен.

Делиться мнением авторизовано предприниматель отказался: одно из его предприятий уже попала в санкционный список, и не хотелось бы, чтобы “прилетело” и другим.

Есть вещи поважнее

Импортозамещать все тотально, отмечает Осипов, мягко говоря, не рационально, раз все необходимое есть у дружественных стран.

– И вы, и я понимаем, что нужды армии сейчас ставятся на первое место. А теперь давайте подумаем. Если какому-то предприятию для гособоронзаказа какие-то российские компоненты понадобились в первую очередь, оно должно их получить, не ждать годами. Вот мы заключаем договоры, и мне звонят и говорят: Олег, эти резисторы мы отгрузим тебе не на следующей неделе, как обещали, а через 3 месяца. Я спрашиваю - а почему? Потому что нам позвонили: срочно надо выпустить средства РЭБ - радиоэлектронной борьбы, а для них требуется российская компонентная база. И несмотря на возражения, что это компоненты для “Бештау”, мы естественно, пойдем на это, но у меня тогда будет стоять производство. Поэтому мы на всякий случай заказываем эти резисторы, в том числе в Китае, и у меня могут стоять эти резисторы как российские, так и не российские. Но если я заявляю эту плату в реестр с российской электронной компонентной базой, я обязан на всех этих платах использовать российскую электронную компонентную базу. Если я не буду делать этого, вот тогда ко мне приедет прокуратура и скажет, что я плохой, - раскрывает нюансы Осипов.

К тому же, считает он, есть более важные компоненты для импортозамещения, и выделяемые государством средства логичнее направлять, например, в НИОКР:

— Можно импортозамещать двумя способами: либо пытаться создать оборудование с нуля, либо купить иностранную линию, научиться на ней работать, создать кадровый задел, и тогда уже разрабатывать собственное оборудование. Хотя, в обозримой перспективе, все равно нужно будет делать свое.