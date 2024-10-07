Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +10

1 м/c,

зап.

 758мм 84%
Подробнее
4 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Кому принадлежат аптеки
Винер рассказала о Кабаевой
Чиновника повязали на взятке
Призыв закручивает гайки
Почему маркировка не спасает
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Мужчин, напавших на миллионера, приговорили к 4,5 года в ИК строгого режима

Мужчин, напавших на миллионера, приговорили к 4,5 года в ИК строгого режима

1 883
3 комментария

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес решение по уголовному делу в отношении мужчин, которые залили газом миллионера и похитили у него рюкзак с деньгами. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Осенью 2022 года, по данным суда, Васильев, Голуб, Трошин и Колидич в сотрудничестве с пока что неустановленными лицами решили совершить кражу чужого имущества. Общались через Telegram. Они узнали, что из Петрозаводска в Петербург поедет миллионер, чтобы обменять деньги. 5 октября трое мужчин приехали на парковку у ТРЦ «Оккервиль» — туда миллионера заманили под предлогом обмена рублей на евро по выгодному курсу. Васильев вместе с «клиентом» подошел к входу в ТРЦ и остался на улице, наблюдая за обстановкой. Трошин и Голуб вошли в тамбур ТРЦ и встретили миллионера. Трошин толкнул его, обхватил за шею и с силой сдернул с его плеч рюкзак, в котором находились 1,1 миллиона рублей и другие вещи. В это время Голуб распылил в лицо жертве перцовый баллончик. После этого подельники скрылись. Потерпевшему была причинена физическая боль и ущерб на сумму 1 120 120 рублей.

Васильев, Голуб и Трошин разделили поровну украденное: каждому досталось по 160 000 рублей. Колодичу передали 620 000 рублей. Сам он «заработал» 70 000 рублей, а оставшиеся 550 000 положил в тайнике у железнодорожной станции Бернгардовка и отправил координаты этого места неизвестному лицу.

Фигуранты частично признали вину. Суд квалифицировал их действия по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ — вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере. Каждого из четырех мужчин приговорили к 4,5 года в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, суд взыскал с фигурантов 300 000 рублей в счет возмещения морального вреда потерпевшему. Также отмечается, что дело в отношении пока что неустановленных лиц выделено в отдельное производство.

«Фонтанка» писала о разбое осенью 2022 года. Тогда полиция Петербурга искала подозреваемых в преступлении, совершенном у входа в гипермаркет «О’Кей» на Заневском проспекте. Трое неизвестных распылили газ из перцового баллончика в лицо потерпевшему, после чего ударили, сняли с плеч рюкзак с 1 100 000 рублей и скрылись на автомобиле «Фольксваген Поло».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
jokir
20 минут
Это не 8 за пост )
AlBerkut
52 минуты
Стоп, а какое тут вымогалово? Почему не 162 УК РФ, разбой? 🤔
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышка сотовой связи рядом с жилым домом. Это законно?
1 октября, 13:56
Новости компаний
Как прошла сентябрьская конференция Psychologies со звездными экспертами в Москве и Санкт-ПетербургеБолее 650 человек из разных городов России посетили конференцию Psychologies «Независимость от зависимостей» 21 сентября в Москве в демонстрационном зале ГУМ и 24 сентября в Санкт-Петербурге в Дворце «Олимпия».
7 октября, 14:25
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
ТОП 5
Новости компаний
Как прошла сентябрьская конференция Psychologies со звездными экспертами в Москве и Санкт-ПетербургеБолее 650 человек из разных городов России посетили конференцию Psychologies «Независимость от зависимостей» 21 сентября в Москве в демонстрационном зале ГУМ и 24 сентября в Санкт-Петербурге в Дворце «Олимпия».
7 октября, 14:25
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50