Мужчин, напавших на миллионера, приговорили к 4,5 года в ИК строгого режима

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес решение по уголовному делу в отношении мужчин, которые залили газом миллионера и похитили у него рюкзак с деньгами. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Осенью 2022 года, по данным суда, Васильев, Голуб, Трошин и Колидич в сотрудничестве с пока что неустановленными лицами решили совершить кражу чужого имущества. Общались через Telegram. Они узнали, что из Петрозаводска в Петербург поедет миллионер, чтобы обменять деньги. 5 октября трое мужчин приехали на парковку у ТРЦ «Оккервиль» — туда миллионера заманили под предлогом обмена рублей на евро по выгодному курсу. Васильев вместе с «клиентом» подошел к входу в ТРЦ и остался на улице, наблюдая за обстановкой. Трошин и Голуб вошли в тамбур ТРЦ и встретили миллионера. Трошин толкнул его, обхватил за шею и с силой сдернул с его плеч рюкзак, в котором находились 1,1 миллиона рублей и другие вещи. В это время Голуб распылил в лицо жертве перцовый баллончик. После этого подельники скрылись. Потерпевшему была причинена физическая боль и ущерб на сумму 1 120 120 рублей.

Васильев, Голуб и Трошин разделили поровну украденное: каждому досталось по 160 000 рублей. Колодичу передали 620 000 рублей. Сам он «заработал» 70 000 рублей, а оставшиеся 550 000 положил в тайнике у железнодорожной станции Бернгардовка и отправил координаты этого места неизвестному лицу.

Фигуранты частично признали вину. Суд квалифицировал их действия по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ — вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере. Каждого из четырех мужчин приговорили к 4,5 года в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, суд взыскал с фигурантов 300 000 рублей в счет возмещения морального вреда потерпевшему. Также отмечается, что дело в отношении пока что неустановленных лиц выделено в отдельное производство.