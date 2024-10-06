Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

южн.

 760мм 78%
Подробнее
1 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Винер рассказала о Кабаевой
Чиновника повязали на взятке
Призыв закручивает гайки
Почему маркировка не спасает
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Референдум по строительству первой АЭС в Казахстане признан состоявшимся. Данные экзитполов уже известны

Референдум по строительству первой АЭС в Казахстане признан состоявшимся. Данные экзитполов уже известны

1 216
4 комментария

ЦИК Казахстана объявил референдум по строительству первой в стране атомной электростанции состоявшимся: на нем проголосовали более половины граждан. Явка составила 63,87%.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко сообщил, что в освещении плебисцита приняли участие более 200 иностранных журналистов, а за легитимностью процесса наблюдатели представители Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и Организации тюркских государств (ОТГ), которые не зафиксировали нарушений. «По их мнению, референдум является открытым, свободным и легитимным», сказал Василенко.

Предварительные итоги будут объявлены завтра, но согласно данным с экзитполов, проведенных институтом комплексных социальных исследований «СОЦИС-А», большинство граждан Казахстана, отвечая на единственный вопрос референдума — «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» — дали положительный ответ. «За» проголосовали 69,8% жителей страны.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев после голосования заявил, что в случае одобрения местными жителями возведением АЭС должен заняться международный консорциум. Впервые о плебисците по этому вопросу Токаев сказал в 2023 году в послании к народу. Вопрос о переходе на атомную энергию поднимается в Казахстане с 1990-х годов; в настоящее время более 70% производства электроэнергии приходится на угольные электростанции, значительная часть которых уже изношены. Власти Казахстана планируют построить АЭС на побережье озера Балхаш на юго-востоке страны.

Среди возможных подрядчиков на строительство АЭС есть и Росатом.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Mazzzz
33 минуты
Мы бы тоже так могли, если бы получилось выговорить имя президента Казахстана .
Сила в Правде!!
39 минут
как в швейцарии прям.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Новости компаний
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
Новости компаний
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
ТОП 5
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25