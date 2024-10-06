Референдум по строительству первой АЭС в Казахстане признан состоявшимся. Данные экзитполов уже известны

ЦИК Казахстана объявил референдум по строительству первой в стране атомной электростанции состоявшимся: на нем проголосовали более половины граждан. Явка составила 63,87%.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко сообщил, что в освещении плебисцита приняли участие более 200 иностранных журналистов, а за легитимностью процесса наблюдатели представители Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и Организации тюркских государств (ОТГ), которые не зафиксировали нарушений. «По их мнению, референдум является открытым, свободным и легитимным», сказал Василенко.

Предварительные итоги будут объявлены завтра, но согласно данным с экзитполов, проведенных институтом комплексных социальных исследований «СОЦИС-А», большинство граждан Казахстана, отвечая на единственный вопрос референдума — «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» — дали положительный ответ. «За» проголосовали 69,8% жителей страны.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев после голосования заявил, что в случае одобрения местными жителями возведением АЭС должен заняться международный консорциум. Впервые о плебисците по этому вопросу Токаев сказал в 2023 году в послании к народу. Вопрос о переходе на атомную энергию поднимается в Казахстане с 1990-х годов; в настоящее время более 70% производства электроэнергии приходится на угольные электростанции, значительная часть которых уже изношены. Власти Казахстана планируют построить АЭС на побережье озера Балхаш на юго-востоке страны.

Среди возможных подрядчиков на строительство АЭС есть и Росатом.