Петербуржцы засняли «лучистое» северное сияние — и это не единственное шоу на ближайшие дни

Дело в том, что высота, на которой происходит свечение, зависит от силы магнитных возмущений: чем они сильнее — тем северное сияние выше. Если обычная высота его — порядка 100–300 километров, и тогда оно светится зеленым, то при сильных возмущениях высота может доходить до 600–700 километров. Температура свечения зависит от многих факторов, включая засветку городского освещения, засветку от Луны и состав атмосферы.

По информации Северо-Западного УГМС, 4 октября наблюдалась возмущенная геомагнитная обстановка, на Солнце было зафиксировано несколько вспышек, одна из которых сопровождалась всплеском радиоизлучения и выбросом корональной массы с компонентой, направленной в сторону Земли.

Вечером 5 октября «охотники за северным сиянием» ждут продолжения наблюдений земного шоу. Впрочем, синоптики обещают не слишком перспективную для этих целей облачную с прояснениями погоду: ночью местами ждут небольшой дождь, слабый туман, днем без существенных осадков.

Напомним, северное сияние — не единственный повод понаблюдать за небом в ближайшие дни. К Земле почти подошла на ближайшее расстояние комета C/2023 A3. Она уже подарила немало красивых кадров жителям южного полушария и теперь откроется зрителям нашего, северного. На минимальном расстоянии от планеты ее ждут 12 октября.

Правда, астрономы предупреждают, что для неподготовленного наблюдателя комета будет выглядеть как слабый след от самолета на сумеречном небе. Для самых настойчивых (и обладающих хорошими биноклями) — счастье можно попытать с 11 по 30 октября, в случае подходящей погоды, сразу после захода солнца, в западной части горизонта. Но высота — совсем небольшая: от всего 2 градусов 11 октября (с 18:30 до 18:45) до 24 градусов 23–30 октября (с 19:00 до 21:30).