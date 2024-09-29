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Общество Комета украсила небо над Землей и скоро подойдет на ближайшее расстояние. Её можно сфотографировать

Комета украсила небо над Землей и скоро подойдет на ближайшее расстояние. Её можно сфотографировать

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4 комментария

Комета C/2023 A3, открытая на китайской обсерватории Цзыцзиньшань 9 января 2023 года, украсила небо над Землей. В Роскосмосе отметили, что лучше всего ее будет видно жителям Северного полушария в последние дни сентября и начале октября.

Комета, скорее всего, единственный раз проходит Солнечную систему, — на минимальном расстоянии от Земли ее ждут 12 октября, и она в эти дни будет достаточно яркой, чтобы ее наблюдать невооруженным взглядом.

Приближение небесного тела, естественно, стало предметом интереса ученых и фотографов. Так, петербургский планетарий поделился снимками астронома и фотографа Юрия Белецкого, сделанными в Чили (пока что комету лучше видно в Южном полушарии).

В центре погоды «ФОБОС» сообщили, что по прогнозам, «Цзыцзиньшань» станет самой яркой кометой за последние 27 лет.

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Комментарии
4
aprahka
23 минуты
Да до этого самая яркая комета была Хейло Боппа в 1997 году.Прямо висела ночью над Питером.Красивая была.
McGillavry
53 минуты
А почему не написать если не созвездия, на фоне которых будет видна комета, то хотя бы сторону света, где она пролетает?
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