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Авто Город Большой Сампсониевский проспект ждет почти год ограничения движения

Большой Сампсониевский проспект ждет почти год ограничения движения

Дорожный ремонт и работы на сетях в начале октября «порадуют» водителей новыми перекрытиями и ограничениями в девяти районах Петербурга. Об изменениях 4 октября предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

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Адмиралтейский район

С 8 октября по 8 ноября из-за ремонта дорожного покрытия ограничат движение по набережной Ново-Адмиралтейского канала от Английской набережной до набережной Адмиралтейского канала, включая перекрестки.

С 6 октября по 18 ноября, тоже для ремонта дорого, ограничат проезд по улице Розенштейна от набережной Обводного канала до улицы Ивана Черных.

А с 6 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года будет ограничено движение на перекрестке Английского проспекта и набережной Мойки - у дома 124, литера А по набережной Мойки. Там установят временное ограждение и пешеходную галерею.

Василеостровский район

С 8 по 13 октября из-за реконструкции водопроводных сетей перекроют 24-25-ю линию В.О. у Среднего проспекта В.О. Объехать участок можно будет по Малому проспекту В.О., 18-19-й линиям В.О., Среднему проспектуВ.О., улице Шевченко, Детской улице, Большому проспекту В.О. и 22-23-й линиям В.О.

Ремонт ремонту дорожного покрытия с 7 по 8 октября снесет несколько изменений:

  • ограничит движение по 14-15-й линиям В.О. от набережной Лейтенанта Шмидта до Среднего проспекта В.О., перекрыв проезд в направлении от набережной к Среднему проспекту;

  • перекроет Иностранный переулок у пересечения с 14-15-й линиями В.О.

Объехать можно будет по Среднему проспекту В.О., 16-17-й линиям В.О., набережной Лейтенанта Шмидта и Камской улице. Также напомним, что до 25 ноября ограничен проезд по 14-15-й линиям В.О. от набережной Лейтенанта Шмидта до тупика у реки Смоленки.

Выборгский район

С 6 по 10 октября из-за строительства газопровода ограничат движение на перекрестке Ярославского проспекта и улицы Сергея Марго, а также по улице Сергея Марго у проспекта Энгельса. Объезд предусмотрен по улице Сергея Марго, Ярославскому проспекту, Мышкинской улице, Костромскому и Удельноиу проспектам, Громовской и Олонецкой улицам.

С 6 октября 2024 года по 5 сентября 2025 года для прокладки инженерных сетей ограничат движение по Большому Сампсониевскому проспекту от Сердобольской улицы до Новосильцевского переулка.

Для ремонта дороги на один день будут закрывать движение:

  • 6 октября — по улицам Симонова и Композиторов у пересечения с Суздальским проспектом;

  • 8 октября — по съезду с Суздальского проспекта на Выборгское шоссе в сторону Парковой улицы.

Объехать участки можно будет по Выборгскому шоссе, улицам Жени Егоровой, Прокофьева и Композиторов, Суздальскому проспекту и шоссе, улицам Симонова и Шостаковича. Также напомним, что до 10 октября ограничено движение по Суздальскому проспекту от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса.

Колпинский район

В Петро-Славянке с 7 по 9 октября для строительства газопровода перекроют улицу Первого Мая от дома 61 до проезда без названия. Объехать можно будет по улице Труда, Московской улице и улице Коммунаров.

В Колпино с 7 по 13 октября из-за ремонта дорожного покрытия ограничат движение по Оборонному мосту через реку Ижора.

Красногвардейский район

С 7 по 9 октября для строительства газопровода закроют дорогу в Рыбацкое у Муринской дороги.

С 6 октября 2024 года по 4 июня 2025 года перекроют движение по улице Коммуны от улицы Химиков до завода «Электропульт». Там будут строить продолжение улицы Коммуны.

С 8 октября по 18 ноября для реконструкции водопровода закроют проезд по улице Дегтярева от проспекта Металлистов до проспекта Энергетиков. Объехать участок можно будет по Большлй Пороховской улице, проспекту Энергетиков, Партизанской улице и проспекту Металлистов. Также напомним, что до 21 октября закрыто движение втранспорта по боковому проезду проспекта Энергетиков от улицы Дегтярева до Большой Пороховской улицы.

Курортный район

В Сестрорецке с 6 октября по 4 декабря для прокладки инженерных сетей закроют движение по Крещенской улице у дома 7, литера А по улице Володарского. Объехать можно будет по набережной Сестры, улице Володарского и Базарному переулку.

Петродворцовый район

С 8 по 11 октября для реконструкции водопровода в Петергофе ограничат движение:

  • по Чичеринской улице на пересечении с Ботанической улицей, с закрытием проезда в направлении от Ботанической улицы к Университетскому проспекту и левых поворотов с Чичеринской на Ботаническую;

  • по Ботанической улице от Старо-Гостилицкого шоссе до Чичеринской улицы, включая перекресток с ней, с закрытием левого поворота с Ботанической на Чичеринскую в сторону Университетского проспекта.

Объезд предусмотрен по Чебышёвской, Ботанической и Чичеринской улицам, Старо-Гостилицкому и Гостилицкому шоссе, Астрономической и Ульяновской улицам, Университетскому проспекту, улице Шахматова и Петергофской улице.

Приморский район

Для прокладки канализационной сети в Лисьем Носу с 7 октября перекроют движение:

  • до 5 ноября 2024 года — по Николаевскому проспекту у Большого проспекта;

  • до 4 января 2025 года — по Большому проспекту от Николаевского проспекта до тупика.

Объехать можно будет по Раздельному проспекту и Корженевской улице.

Пушкинский район

В Пушкине с 7 по 10 октября из-за ремонта дороги ограничат движение по Красносельскому шоссе от Соболевской дороги до Киевского шоссе и путепровод над железнодорожными путями.

В Шушарах с 0:00 до 13:59 6 октября дорожный ремонт перекроет движение по путепроводу №1 через Московское шоссе у Колпинского шоссе. Объезд предусмотрен по Московскому и Колпинскому шоссе, Удаловской улице и Ям-Ижорскосу шоссе.

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