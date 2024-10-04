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Общество Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище

Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище

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Народного артиста России Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября. Певец и композитор скончался 1 октября на 79-м году жизни.

Артист упокоился на 21-м участке, рядом находятся модельера Валентина Юдашкина и актеров Валентина Гафта и Андрея Мягкова, пишет MSK1.RU.

На похоронах заметили внебрачного сына Добрынина Альберта Штефана. Он держался в стороне от семьи композитора, напоследок бросил горсть земли в могилу отца.

Как проходило прощание с композитором, читайте здесь.

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