Пришли Лещенко, Винокур. Пугачева и Путин прислали венки. В Москве прощаются с Вячеславом Добрыниным

Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU







Сегодня на Троекуровском кладбище прощаются с легендой советской эстрады — народным артистом России Вячеславом Добрыниным, который ушел на 79-м году жизни 1 октября. Проститься с композитором приехали звезды шоу-бизнеса, которые много в разные годы сотрудничали с Вячеславом Добрыниным.

1 из 5 Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Одной из первых на Троекуровском заметили концертного директора Елену Чупракову, которая принесла венок из белых роз и лилий от народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

Венок прислал и президент РФ Владимир Путин, который ранее выразил соболезнования в связи со смертью композитора. «Примите глубокие соболезнования и слова поддержки», — говорится в обращении главы государства.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU







Проводить в последний путь пришел и поэт-песенник Симон Осиашвили, который совместно с Добрыниным написал такие хиты, как «Акулина», «Бабушки-старушки», «Не сыпь мне соль на рану». По его словам, артисты хотели выпустить совместную песню, но не успели ее дописать.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU







«Он же несколько месяцев назад попросил меня, чтобы мы с ним написали песню. Мы с ним давно ничего не писали», — рассказал журналистам MSK1.RU Симон Осиашвили, отметив, что песня могла носить название «Всё могло быть иначе».

Рок-артист Александр Маршал рассказал, что Добрынин запомнился ему очень жизнерадостным и добродушным человеком. Он признался, что их сблизила любовь к The Beatles.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU







Рядом с вдовой, Ириной Добрыниной, оказался народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко. Чуть дальше — юморист Владимир Винокур.

«Ушла, если хотите, душа нашего Отечества. Человек, который во многом определял настроение», — произнес прощальную речь Лев Лещенко.

Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

«Я вот счастлив, что был просто зрителем и поклонником творчества Славы. Мы записывали песню „Прощай“, я хоть в хоре, но попел буквально одно произведение», — рассказал Владимир Винокур, вспомнивший, как Добрынин призывал его остановиться с юмором и начать петь.

1 из 4 Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU

Единственная дочь Екатерина Добрынина-Макгаффи, которая много лет живет в Соединенных Штатах вместе с мужем, американским продюсером Шейном Макгаффи, также приехала проститься с отцом.

Хоккейный клуб «Динамо», за который болел Вячеслав Добрынин, прислал свой венок «Лучшему болельщику».

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU







На похоронах заметили композиторов Игоря Матвиенко и Аркадия Укупника.

Народный артист РФ, композитор и исполнитель Юрий Антонов признался, что Вячеслав Добрынин больше других написал популярных песен в России. «Я не знаю, кто еще мог на советской эстраде написать такое количество популярных песен. Я на втором месте. Слава на первом», — заявил Юрий Антонов.