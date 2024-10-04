Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +8

1 м/c,

с-в.

 761мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 95,03
EUR 104,87
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Снова вирус летучих мышей
Вечные заборы
Криптобиржа и обыски
Промышленный Петербург
Иран атаковал Израиль
Из окопа в СИЗО — за педофилию
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Дмитрий Харатьян купил автомобиль и подал иск в суд. Проблема в залоге

Дмитрий Харатьян купил автомобиль и подал иск в суд. Проблема в залоге

2 635
6 комментариев

Российский актер Дмитрий Харатьян купил автомобиль и позже обнаружил, что машина находится в залоге. Он подал иск в Хорошевский суд Москвы. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Из заявления следует, что Харатьян приобрел машину у дилера премиальных китайских электромобилей ООО «НЕО Карс Бел». После этого артист прочитал в СМИ, что данная компания занимается продажей машин, находящихся в залоге. Проверив свое авто в Реестре залогового имущества, Дмитрий выяснил, что его машина действительно находится в залоге у ООО «Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко».

«Истец просит суд признать его добросовестным приобретателем, прекратить залог транспортного средства и снять запрет на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля», — уточнили в пресс-службе судов.

По данным СПАРК, у компании ООО «НЕО КАРС Москва» по состоянию на 2 сентября текущего года имелись действующие решения от Федеральной налоговой службы о приостановлении операций по счетам. Помимо этого уточняется, что в августе в суд поступало заявление о признании компании банкротом.

На официальном сайте NEOCARS указано, что продажей электромобилей компания занимается больше трех лет. «Мы заслужили признание множества постоянных клиентов, СМИ, инфлюенсеров и блогеров, что делает нас не просто дилером, а компанией полного сервисного цикла, которая дорожит репутацией и именем», — говорится на главной странице сайта.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY15
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
DanCitizen
31 минута
Да да, конечно, проверил после покупки, добросовестный приобретатель
DEMOMON
35 минут
Что, совсем денег нет, что приходится барахло всякое брать да ещё незнамо у кого?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Новости компаний
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Новости компаний
«Ленстройтрест» стал победителем конкурса «Лидер строительного качества»
2 октября, 18:05
ТОП 5
Новости компаний
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25
Группа «Эталон» вошла в перечень компаний с развитием ESG на уровне «выше среднего»
3 октября, 15:40
Setl Group лидирует по объему ввода жилья в Санкт-Петербурге
3 октября, 15:05
На тепловых сетях от котельной «Петербургтеплоэнерго» в Сестрорецке прошла противоаварийная тренировка
3 октября, 12:19
«Ленстройтрест» стал победителем конкурса «Лидер строительного качества»
2 октября, 18:05
Будьте здоровы! В Пушкинском районе появится современный поликлинический комплекс
2 октября, 18:00
Социальные объекты «Главстрой Санкт-Петербург» — «Лидеры строительного качества»
2 октября, 16:51
На форуме подвели итоги пилотного проекта по экспертизе проектной документации по ЦИМ
2 октября, 16:11