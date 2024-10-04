Дмитрий Харатьян купил автомобиль и подал иск в суд. Проблема в залоге

Российский актер Дмитрий Харатьян купил автомобиль и позже обнаружил, что машина находится в залоге. Он подал иск в Хорошевский суд Москвы. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Из заявления следует, что Харатьян приобрел машину у дилера премиальных китайских электромобилей ООО «НЕО Карс Бел». После этого артист прочитал в СМИ, что данная компания занимается продажей машин, находящихся в залоге. Проверив свое авто в Реестре залогового имущества, Дмитрий выяснил, что его машина действительно находится в залоге у ООО «Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко».

«Истец просит суд признать его добросовестным приобретателем, прекратить залог транспортного средства и снять запрет на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля», — уточнили в пресс-службе судов.

По данным СПАРК, у компании ООО «НЕО КАРС Москва» по состоянию на 2 сентября текущего года имелись действующие решения от Федеральной налоговой службы о приостановлении операций по счетам. Помимо этого уточняется, что в августе в суд поступало заявление о признании компании банкротом.

На официальном сайте NEOCARS указано, что продажей электромобилей компания занимается больше трех лет. «Мы заслужили признание множества постоянных клиентов, СМИ, инфлюенсеров и блогеров, что делает нас не просто дилером, а компанией полного сервисного цикла, которая дорожит репутацией и именем», — говорится на главной странице сайта.