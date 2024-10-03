В Иркутске задержаны главы двух этнических диаспор. Их подозревают в организации незаконной миграции

Руководители таджикской и узбекской диаспор были задержаны 3 октября в Иркутске по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

По версии следствия, главы этнических диаспор совместно с центром дополнительного образования за денежное вознаграждение выдавали мигрантам необходимые для предоставления в органы МВД сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России, хотя значительная часть иностранцев такими знаниями не обладала.

Один из задержанных был заключен под стражу, второму была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

За сертификаты, способствовавшие оформлению трудового патента и ВНЖ в Приангарье, главы диаспор выручили более 1,5 миллионов рублей. В ходе обысков у них были изъяты компьютеры, карты памяти, 1,7 миллиона рублей, банковские карты, охолощенные патроны и документы.

Возбуждены уголовные дела по части 7 статьи 204 (коммерческий подкуп) и п. «а» части 2 статьи 322.1 УК (организация незаконной миграции).