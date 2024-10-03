Подростки до смерти избили инвалида в Туле. Причиной могла стать нетрадиционная ориентация

В Туле троих подростков подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. В результате жестокого избиения в своей квартире скончался местный житель. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе СУ СК по Тульской области.

По предварительным данным, 28 сентября в квартиру погибшего мужчины в Пролетарском районе пришла группа подростков, которые избили его и похитили имущество. Пострадавшего госпитализировали только на следующий день с множественными травмами по всему телу. Спасти мужчину не удалось, ночью 30 сентября он скончался.

По данным 71.ru, речь идет о троих подростках в возрасте от 14 до 16 лет. Местному жителю было 44 года. Издание также указывает со ссылкой на местное СМИ, что погибший был инвалидом с нарушением опорно-двигательного аппарата и мог иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию. Одного из парней он якобы пригласил домой после знакомства в Сети, но после пришли еще четверо ребят, которые принялись избивать хозяина квартиры.