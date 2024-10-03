Опасность миновала. СМИ Германии сообщают, что вирус Марбурга у прибывшего из Руанды не обнаружен

Подозрение на марбургский вирус у прибывшего из Руанды студента-медика и его подруги не подтвердилось. Хорошую новость публикуют немецкие СМИ 3 октября.

Со ссылкой на данные властей, Welt сообщает, что наблюдение за студентом-медиком, лечившим в Руанде зараженного вирусом Марбурга, продолжится до окончания инкубационного периода, составляющего 21 день. Сначала его изолируют в специальной зоне университетской клиники Гамбург-Эппендорф (UKE), а затем переведут на домашний режим «под наблюдение ответственного органа здравоохранения». Для его подруги будет установлено медицинское наблюдение в таком же режиме.

Сообщается также, что на пути из Руанды через Франкфурт в Гамбург не было риска заражения для попутчиков в поезде или самолете.

Напомним, 2 сентября стало известно, что у прибывшего из Руанды студента-медика, работавшего в госпитале, где лечат пациентов со смертельно опасной лихорадкой Марбурга, проявились симптомы, похожие на грипп. Он прилетел во Франкфурт, а затем с подругой поехал на поезде в Гамбург. В связи с этим частично закрыли аэропорт во Франкфурте-на-Майне и два вокзала.

Вирус Марбурга, распространяемый летучими мышами, смертельно опасен. Как поясняют в ВОЗ, летальность у заболевших лихорадкой Марбурга составляет около 50%. Во время предыдущих вспышек она варьировалась в диапазоне 24-88%, в зависимости от штамма и качества оказания медицинской помощи. Специфического лечения болезни нет, вакцины также не существует.