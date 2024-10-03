В Петербурге удар одноклассника отправил 14-летнюю школьницу в реанимацию

Восьмиклассница из Фрунзенского района была госпитализирована в ночь на 3 октября после частного обращения в детскую больницу имени Филатова. После осмотра у девочки обнаружили надрыв селезенки, состояние пациентки оценили как тяжелое.

Мама школьницы пояснила, что травму ее дочь получила в школе. Около двух часов дня одноклассник ударил девочку кулаком в живот. Судя по позднему обращению в больницу, родители не сразу заподозрили, что жизнь и здоровье ребенка под угрозой.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, проводится проверка.