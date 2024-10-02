Депутаты Петербурга в первом чтении повысили выплаты молодым специалистам госслужбы

Речь идет о специалистах, которые устроились в бюджетные учреждения не позднее чем через три года после получения диплома. Сейчас размер ежемесячной денежной выплаты молодым специалистам, имеющим диплом о высшем образовании, составляет 2 тысячи рублей, а молодым специалистам, имеющим диплом о среднем профессиональном образовании, — 1,5 тысячи рублей. С 2016 года указанный размер денежных выплат не индексировался. В Смольном предложили повысить выплаты до 5 и 4 тысяч рублей.

По словам представителя губернатора Константина Сухенко, в 2023 году таких специалистов было суммарно около 7 тысяч человек.

Доплата будет повышенной уже с 1 сентября, хотя документ ещё не утвержден — выплату добавят постфактум. Во время обсуждения документа депутат Алексей Цивилев заметил, что машинисты метро получают на треть меньше, чем машинисты в РЖД, — поэтому молодые специалисты уходят туда. Однако Сухенко заметил, что в документе речь только о сотрудниках госучреждений, а метро работает в форме ГУП.