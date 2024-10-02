Журналистку Баязитову перевели в «тот самый централ» из песни Михаила Круга

Журналистка Александра Баязитова обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Также Александра рассказала, что ее перевели в «тот самый централ» из песни Михаила Круга, сообщает РБК 1 октября.

Баязитову перевели из владимирского СИЗО в исправительную колонию № 1 Владимирской области, сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. «Это тот самый „централ, где „ветер северный“ из песни», — написала журналистка в письме.

В пенитенциарном учреждении на Баязитову не нашлось формы ее размера – за отсутствие форменной одежды предполагается взыскание, а это может плохо отразится на возможность освобождения по УДО. Позже Меркачева сообщила, что получила ответ от ФСИН – с Баязитовой сняли мерки и форму ей сошьют.