Журналистку Баязитову перевели в «тот самый централ» из песни Михаила Круга

Журналистка Александра Баязитова обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Также Александра рассказала, что ее перевели в «тот самый централ» из песни Михаила Круга, сообщает РБК 1 октября.
Баязитову перевели из владимирского СИЗО в исправительную колонию № 1 Владимирской области, сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. «Это тот самый „централ, где „ветер северный“ из песни», — написала журналистка в письме.
В пенитенциарном учреждении на Баязитову не нашлось формы ее размера – за отсутствие форменной одежды предполагается взыскание, а это может плохо отразится на возможность освобождения по УДО. Позже Меркачева сообщила, что получила ответ от ФСИН – с Баязитовой сняли мерки и форму ей сошьют.
Александру Баязитову приговорили к пяти годам колонии по делу о вымогательстве «под предлогом удаления и запрета на дальнейшее размещение сведений в телеграм-канале, позорящих его в рамках ведения трудовой деятельности» у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова в ноябре прошлого года. Также срок по этому делу получила медиатехнолог Ольга Архарова.
Баязитова свою вину не признала. Банкир Ушаков попросил заменить реальный срок журналистки на условный, однако Мосгорсуд смягчить приговор отказался.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.