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    Банкир Ушаков попросил смягчить приговор для журналистки Баязитовой

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    Топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков попросил Мосгорсуд смягчить приговор, который ранее вынесли журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой, сообщает 21 августа РИА Новости. Отметим, их осудили за вымогательство 1,2 миллиона у самого Ушакова.

    Банкир хотел бы, чтобы суд заменил Баязитовой и Архаровой реальные сроки на условные. С таким предложением 21 августа выступил его представитель Олег Востряков во время заседания, на котором рассматривали жалобу защиты на приговор. Также адвокат приложил ходатайство.

    По словам адвоката Елены Федуловой, три депутата Госдумы просят смягчить приговор Архаровой. Они отправили соответствующие обращения.

    Напомним, в конце ноября прошлого года журналистку Александру Баязитову приговорили к 5 годам колонии общего режима, а Ольгу Архарову — к 4,5 годам. Их признали виновными в вымогательстве 1,2 миллиона у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за «блок» негативных публикаций о нем в Telegram. Также ранее сообщалось, что Ушаков принял извинения Архаровой и просил суд не давать обвиняемым реальные сроки.

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    Александра БаязитоваОльга АрхароваАлександр УшаковПромсвязьбанк
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