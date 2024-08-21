Банкир Ушаков попросил смягчить приговор для журналистки Баязитовой

Топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков попросил Мосгорсуд смягчить приговор, который ранее вынесли журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой, сообщает 21 августа РИА Новости. Отметим, их осудили за вымогательство 1,2 миллиона у самого Ушакова.



Банкир хотел бы, чтобы суд заменил Баязитовой и Архаровой реальные сроки на условные. С таким предложением 21 августа выступил его представитель Олег Востряков во время заседания, на котором рассматривали жалобу защиты на приговор. Также адвокат приложил ходатайство.