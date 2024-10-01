Усманов выиграл суд против немецкого СМИ, обвинявшего его в системе подкупа судей

Земельный суд Гамбурга наложил судебный запрет на утверждения журналиста немецкого канала ARD о якобы созданной Алишером Усмановым системе подкупа судей в Международной федерации фехтования (FIE). Об этом 1 октября сообщает РИА Новости.

В августе 2024 года телеканал ARD выпустил статьи и репортаж, в которых журналист Ханс-Йоахим Зеппель обвинил бывшего президента Международной федерации фехтования Усманова в создании системы подкупа судей на Олимпийских играх в Париже. Основой для обвинений стал случай на Олимпиаде с грузинским спортсменом Сандро Базадзе, который заявил о нечестном судействе в своем поединке. Позже президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе опроверг это утверждение, списав сказанное фехтовальщиком на эмоции, и извинился перед FIE, которая также опровергла обвинения ARD.

Несмотря на это, ARD отказался исправить ложные сведения об Усманове, что вынудило представителей бывшего президента FIE обратиться в Земельный суд Гамбурга. Суд признал информацию немецкого СМИ недостоверной и издал запрет на её распространение. За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы до 250 тысяч евро или тюремное заключение за каждый эпизод нарушения.

Как отмечает защита Усманова, репортаж немецкого канала нарушил журналистскую этику, поскольку в нем отсутствуют доказательства, а присутствуют лишь сплетни и домыслы. Решение суда подчеркивает недостатки репортажа ARD.

В период с 2022-го по 2024 год ряд европейских СМИ признали невозможность доказать свои утверждения о бывшем президенте Международной федерации фехтования Алишере Усманове и подписали обязательства прекратить их распространение.

Евросоюз внес Алишера Усманова в санкционный список 28 февраля 2022 года из-за событий на территории Украины. В связи с этим Усманов приостановил деятельность на посту президента Международной федерации фехтования «до восстановления справедливости». Предприниматель посчитал включение в черный список ЕС неоправданным, поэтому решил использовать все законные средства «для защиты своей чести и репутации». Позже сообщалось, что в Италии арестовали виллу предпринимателя, а в Гамбурге — яхту. В мае 2022 года Усманов подал иск в Европейский суд, чтобы опротестовать свое включение в санкционный список Евросоюза.