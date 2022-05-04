Усманов подал иск в Европейский суд, чтобы оспорить включение в санкционный список

Предприниматель Алишер Усманов подал иск в Европейский суд, чтобы опротестовать свое включение в санкционный список Евросоюза. Об этом 4 мая ТАСС рассказали в пресс-службе суда.



«Иск господина Алишера Усманова против Совета [ЕС] подан 29 апреля. Истец требует отмены решения Совета о введении в его отношении ограничительных мер и приостановку исполнения запретительных мер до вынесения судебного решения», – отметили в суде.



Евросоюз внес Усманова в санкционный список 28 февраля – из-за событий на Украине. Включенным туда чиновникам и бизнесменам запрещен въезд в ЕС, а их активы в ЕС заморожены. После этого сообщалось, что в Италии арестовали виллу предпринимателя, а в Гамбурге – яхту.

