La Repubblica: В Италии арестовали виллы Усманова и Соловьева

Итальянская Финансовая гвардия арестовала недвижимость российских бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, попавших в санкционные списки Евросоюза из-за событий на Украине. Об этом 5 марта сообщает газета La Repubblica.



По данным издания, речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо и вилле Усманова в Сардинии.



Ранее в порту Гамбурга конфисковали яхту Усманова. Заместитель британского премьера Доминик Рааб заявил, что конфискованные дома «российских олигархов» отдадут беженцам с Украины.

