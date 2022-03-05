La Repubblica: В Италии арестовали виллы Усманова и Соловьева

Итальянская Финансовая гвардия арестовала недвижимость российских бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, попавших в санкционные списки Евросоюза из-за событий на Украине. Об этом 5 марта сообщает газета La Repubblica.
По данным издания, речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо и вилле Усманова в Сардинии.
Ранее в порту Гамбурга конфисковали яхту Усманова. Заместитель британского премьера Доминик Рааб заявил, что конфискованные дома «российских олигархов» отдадут беженцам с Украины.
Власти США ввели санкции в отношении 19 «российских олигархов» и 47 членов их семей. В список в том числе попали Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Алишер Усманов и Евгений Пригожин. Во Франции планируют арестовать недвижимость, люксовые автомобили и яхты «олигархов» из РФ.