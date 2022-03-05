FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -2
105.81р116.53р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

La Repubblica: В Италии арестовали виллы Усманова и Соловьева

55
Печать

Итальянская Финансовая гвардия арестовала недвижимость российских бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, попавших в санкционные списки Евросоюза из-за событий на Украине. Об этом 5 марта сообщает газета La Repubblica.

По данным издания, речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо и вилле Усманова в Сардинии.

Ранее в порту Гамбурга конфисковали яхту Усманова. Заместитель британского премьера Доминик Рааб заявил, что конфискованные дома «российских олигархов» отдадут беженцам с Украины.

Власти США ввели санкции в отношении 19 «российских олигархов» и 47 членов их семей. В список в том числе попали Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Алишер Усманов и Евгений Пригожин. Во Франции планируют арестовать недвижимость, люксовые автомобили и яхты «олигархов» из РФ.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (55)

SlawaPiter
Первая позитивная новость сегодня.
DimDimych
А вот Сардинцы неблагодарные, им Усманов, относительно недавно, полляма евро дал на борьбу с короной, а они его кинули.
Leo.S
Ну хоть какая то приятная новость
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний