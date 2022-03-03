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США вводят санкции против «19 российских олигархов и 47 членов их семей»

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Власти США вводят новые санкции против 19 российских физических лиц («олигархов», как их называют в документе Белого дома) и 47 членов их семей. Документ опубликован вечером 3 марта на официальном сайте Белого дома.

Санкции вводятся против Николая Токарева, Бориса и Аркадия Ротенбергов, Сергея Чемезова, Игоря Шувалова, Евгения Пригожина, Дмитрия Пескова и Алишера Усманова. Также ограничения затронут членов семей всех этих бизнесменов, кроме Усманова и Пескова. Так, вместе с Токаревым в перечень вошли его жена Галина и дочь Майя, с Борисом Ротенбергом его супруга Карина и сыновья Роман и Борис и так далее. Также под санкции попадают все компании, связанные с этими лицами.

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Комментарии (35)

Memory17
Давно пора, ни одного гада не забудьте!
266033940
Сейчас эти шакалы за все свои потери на народе отыграются. Так что не радуйтесь.
VKuser12174408
А вот это реально трудно не поддержать...
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