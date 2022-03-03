США вводят санкции против «19 российских олигархов и 47 членов их семей»

Власти США вводят новые санкции против 19 российских физических лиц («олигархов», как их называют в документе Белого дома) и 47 членов их семей. Документ опубликован вечером 3 марта на официальном сайте Белого дома.



Санкции вводятся против Николая Токарева, Бориса и Аркадия Ротенбергов, Сергея Чемезова, Игоря Шувалова, Евгения Пригожина, Дмитрия Пескова и Алишера Усманова. Также ограничения затронут членов семей всех этих бизнесменов, кроме Усманова и Пескова. Так, вместе с Токаревым в перечень вошли его жена Галина и дочь Майя, с Борисом Ротенбергом его супруга Карина и сыновья Роман и Борис и так далее. Также под санкции попадают все компании, связанные с этими лицами.

