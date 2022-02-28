У русских олигархов во Франции могут арестовать недвижимость, люксовые автомобили и яхты

Правительство Франции готово распространить меры по замораживанию активов, уже принятые под эгидой Европейского Союза, на большее количество россиян, заявил 28 февраля в интервью Le Figaro министр экономики Брюно ле Мэр.
«Мы собираемся выявить всех российских деятелей с активами во Франции, которые могут быть внесены в европейский санкционный список из-за их близости к российской власти. Мы вооружимся законными средствами для ареста всех этих активов», — сказал Ле Мэр, выступая в Елисейском дворце.
По поручению Макрона французские власти проведут полную инвентаризацию финансовых активов, недвижимости, яхт, люксовых автомобилей, которые могут принадлежать богатым россиянам.