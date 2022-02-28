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У русских олигархов во Франции могут арестовать недвижимость, люксовые автомобили и яхты

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Правительство Франции готово распространить меры по замораживанию активов, уже принятые под эгидой Европейского Союза, на большее количество россиян, заявил 28 февраля в интервью Le Figaro министр экономики Брюно ле Мэр.

«Мы собираемся выявить всех российских деятелей с активами во Франции, которые могут быть внесены в европейский санкционный список из-за их близости к российской власти. Мы вооружимся законными средствами для ареста всех этих активов», — сказал Ле Мэр, выступая в Елисейском дворце.

По поручению Макрона французские власти проведут полную инвентаризацию финансовых активов, недвижимости, яхт, люксовых автомобилей, которые могут принадлежать богатым россиянам.

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Комментарии (30)

VKuser12508018
прям расстроилась....беда то какая ...после того как народ весь эти с пенсией народ кинули ...даже помочь то нечем(((
265038733
Не дадим в обиду алигархов! Что за беспредел такой, отбирать честно украденное?! Лучше не пить и не есть, но не допустить обеднения гордости россии, славных алигархов.
Майор Пронин
И пусть.
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