FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -6
111.76р124.02р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

The Times: Великобритания будет селить украинских беженцев в домах «российских олигархов»

28
Печать

Заместитель британского премьера Доминик Рааб заявил, что конфискованные дома «российских олигархов» отдадут беженцам.

«Правительство может конфисковать особняки олигархов в Лондоне и использовать их для размещения украинских беженцев», — цитирует 4 марта заявление вице-премьера Доминика Рааба The Times.

По его словам, власти страны также намерены запретить богатым гражданам РФ нанимать британские юридические фирмы для защиты своего состояния.

Рааб отметил, что в скором времени правительство примет необходимые поправки в законодательство для противодействия «олигархам из России».

Ранее власти США ввели санкции в отношении 19 «российских олигархов» и 47 членов их семей. В список в том числе попали Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Алишер Усманов и Евгений Пригожин. Во Франции планируют арестовать недвижимость, люксовые автомобили и яхты «олигархов» из РФ.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (28)

266391270
Скоро, совсем скоро в Россию потянутся алегархические беженцы с Туманного Альбиона.
Готовимся, товарищи, встречать этих "патриотов" России, мать их!
12983743123
Скоро и англичан научат говорить на мове.
266190213
вот чичваркин порадуется
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний