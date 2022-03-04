The Times: Великобритания будет селить украинских беженцев в домах «российских олигархов»

Заместитель британского премьера Доминик Рааб заявил, что конфискованные дома «российских олигархов» отдадут беженцам.
«Правительство может конфисковать особняки олигархов в Лондоне и использовать их для размещения украинских беженцев», — цитирует 4 марта заявление вице-премьера Доминика Рааба The Times.
По его словам, власти страны также намерены запретить богатым гражданам РФ нанимать британские юридические фирмы для защиты своего состояния.
Рааб отметил, что в скором времени правительство примет необходимые поправки в законодательство для противодействия «олигархам из России».
Ранее власти США ввели санкции в отношении 19 «российских олигархов» и 47 членов их семей. В список в том числе попали Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Алишер Усманов и Евгений Пригожин. Во Франции планируют арестовать недвижимость, люксовые автомобили и яхты «олигархов» из РФ.