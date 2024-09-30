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Город Исторический дом на Константина Заслонова начали сносить без согласования, чтобы построить апарт-отель

Исторический дом на Константина Заслонова начали сносить без согласования, чтобы построить апарт-отель

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3 комментария

Петербургские градозащитники 30 сентября обратили внимание на практически полный снос дореволюционного здания в Центральном районе, на улице Константина Заслонова, 8б. В комитете по государственному контролю, охране и использованию памятников (КГИОП) сообщили «Фонтанке», что работы происходят без согласования, нарушителей привлекут к ответственности.

Трехэтажное здание на Константина Заслонова, 8б, не имеет статуса объекта культурного наследия и не претендует на него. Но оно построено до революции, относится к историческим и находится в охранной зоне, вблизи двух объектов культурного наследия. В частности, статус памятника имеет соседний дом — на Константина Заслонова, 8а. Больше того, дом расположен на территории археологических разведок, что тоже накладывает определенные ограничения.

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В КГИОП отмечают, что строительная компания ООО СК «СОЮЗ» предоставляла в Смольный эскизный проект капитального ремонта исторического дома на Константина Заслонова, 8б, — но он не был согласован.

«В августе 2024 года по результатам рассмотрения указанного проекта КГИОП выдал заключение о несоответствии планируемых работ режиму использования земель в связи с замечаниями как к документации, так и к техническому заключению по результатам обследования строительных конструкций здания. Повторно проект с техническим заключением в КГИОП не предоставлялись», — сообщили «Фонтанке» в комитете.

КГИОП намерен усилить контроль за происходящим, добиться устранения нарушений и привлечь виновных в повреждении исторического здания к ответственности.

На сайте строительной компании «Союз» описан проект апарт-отеля бизнес-класса «Заслонова 8». Авторы обещают, что историческое здание будет восстановлено с применением современных технологий и материалов и внутри появятся 46 апартаментов. Сдать в эксплуатацию новый дом хотят уже во втором квартале 2025 года.

Как отмечает «Деловой Петербург», в августе здание приобрел на торгах предприниматель Илья Куренной за сумму около 60 миллионов рублей. Впоследствии дом вновь выставляли на продажу за 95 миллионов. Предварительная стоимость апартаментов в нем сейчас составляет от 5,3 до 7,2 миллиона рублей.

Зимой 2024 года внимание Смольного привлекла несогласованная перестройка под апарт-отель исторического здания на Английском проспекте, 30б. Ею тоже занималась строительная компания «Союз». В тот же период, как КГИОП сообщил «Фонтанке», у этой компании было еще пять проектов реновации исторических зданий, еще не согласованных с комитетом.

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Комментарии
3
savushkindim
10 минут
Сколько штраф? Миллион рублей? Никто даже не париться.
aprahka
5 минут
Восьмой ребёнок разрушает город.
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