Петербуржцы смогут узнавать об ограничениях движения в режиме онлайн

Скриншот тестовой версии информационного портала







Все временные ограничения движения для транспорта и пешеходов, вводимые в Петербурге, можно будет видеть в режиме онлайн. Для этого создадут единый портал.

ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга», подведомственное городскому комитету по транспорту, разработало автоматизированную систему «Проекты организации дорожного движения» (ПОДД), рассказали 30 сентября в пресс-службе комитета. На специальном информационном портале на карте города будут отображаться все ограничения движения: уже действующие, вновь вводимые и запланированные на текущий год. Портал уже запущен в тестовом режиме, и на нем доступна актуальная информация по ограничениям.

Сама же система ПОДД позволит рассматривать, согласовывать и утверждать проекты организации дорожного движения в режиме онлайн. Речь идет как про ограничения и перекрытия при ремонтах и других работах, так и про различные городские мероприятия. Она будет работать по принципу «единого окна» для заявителя при подаче документов на согласование нового ПОДД в профильные организации. Заявка с пакетом документов будет веерной рассылкой направляться всем заинтересованным организациям, а по итогу рассмотрения заявитель получит выписку с ответами и электронными подписями. Сейчас эта процедура ведется на бумаге и занимает порядка 30 дней.

Новая система станет электронным двойником действующей, существенно сократив при этом бюрократические процедуры. Это позволит снизить сроки согласования и утверждения проектов организации движения, сделать процедуру прозрачной и понятной и повысить уровень информирования горожан обо всех ограничениях, отметили в ГБУ.

Сейчас система проходит тестирование пользователями, стартуют приемочные испытания ее функционала.