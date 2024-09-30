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Общество Заносите в календарь: стали известны даты проведения ПМЭФ-2025

Заносите в календарь: стали известны даты проведения ПМЭФ-2025

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3 комментария

Петербургский экономический форум (ПМЭФ) в 2025 году пройдет с 18 по 21 июня. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщила пресс-служба фонда Росконгресс.

«ПМЭФ-2025 пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами», говорится в релизе. Спектр таковых вызовов очень широк — от ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями.

Уточняется, что мероприятие станет не только площадкой для обсуждения этих вопросов, но и послужит выработке конкретных практических решений, которые смогут «адаптировать глобальную экономику к новым условиям». Советник Президента России Антон Кобяков, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ, выразил уверенность, что в следующем году форум станет «ключевым инструментом для разработки новых стратегий, позволяющих справляться с глобальными экономическими вызовами».

«Успех ПМЭФ-2024 был впечатляющим», говорится в сообщении фонда: участие приняли 21 800 человек из 139 стран, заключено 1073 соглашения на сумму свыше 6,4 триллионов рублей. Особо отмечается участие большого количества представителей стран БРИКС, где Россия председательствует в текущем году.

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Комментарии
5
Mimic
18 минут
Мумба-юмба приедут? Будут ли подписаны соглашения с Габоном о строительстве туристического кластера на Альфе Центавра?
Антишерсть
21 минута
Зачем проводить экономический форум в стране, где экономика на дне?
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