Приехала с мамой на спортивную базу, а вместо этого попала в больницу. Девочка пострадала в ДТП на Лесном

Юная спортсменка из Великого Новгорода пострадала в ДТП в Петербурге. Подробности стали известны «Фонтанке» 30 сентября.



ДТП произошло на Лесном проспекте, 60, вчера, 29 сентября, около 17:40. По предварительным данным, 22-летний петербуржец на «Фольксвагене Джетте», принадлежащем транспортной компании, врезался в «Форд Фокус С-МАХ» под управлением 53-летней петербурженки. «Фольксваген» ехал прямо, а «Форд» поворачивал налево.



В «Фольксвагене» пострадала 15-летняя пассажирка. По данным «Фонтанки», девочка родилась в Великом Новгороде и учится там в школе-интернате «Олимпийские надежды», а в Петербург приехала на спортивную базу — она зарегистрирована по адресу спорткомплекса на Крестовском острове у «Газпром Арены». Она находилась на заднем сиденье, была пристёгнута, с ней вместе ехала её мама. Пострадавшую доставили в детскую больницу имени Рауфхуса. У девочки сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, выбит зуб, несколько ушибов.



Про водителей известно, что мужчина в этом году не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, а у женщины два штрафа.

