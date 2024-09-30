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Происшествия Приехала с мамой на спортивную базу, а вместо этого попала в больницу. Девочка пострадала в ДТП на Лесном

Приехала с мамой на спортивную базу, а вместо этого попала в больницу. Девочка пострадала в ДТП на Лесном

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5 комментариев

Юная спортсменка из Великого Новгорода пострадала в ДТП в Петербурге. Подробности стали известны «Фонтанке» 30 сентября.

ДТП произошло на Лесном проспекте, 60, вчера, 29 сентября, около 17:40. По предварительным данным, 22-летний петербуржец на «Фольксвагене Джетте», принадлежащем транспортной компании, врезался в «Форд Фокус С-МАХ» под управлением 53-летней петербурженки. «Фольксваген» ехал прямо, а «Форд» поворачивал налево.

В «Фольксвагене» пострадала 15-летняя пассажирка. По данным «Фонтанки», девочка родилась в Великом Новгороде и учится там в школе-интернате «Олимпийские надежды», а в Петербург приехала на спортивную базу — она зарегистрирована по адресу спорткомплекса на Крестовском острове у «Газпром Арены». Она находилась на заднем сиденье, была пристёгнута, с ней вместе ехала её мама. Пострадавшую доставили в детскую больницу имени Рауфхуса. У девочки сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, выбит зуб, несколько ушибов.

Про водителей известно, что мужчина в этом году не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, а у женщины два штрафа.

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Комментарии
5
забыл все
1 час
поворот налево подразумевает пропустить встречку. при чем тут административ водителя на Фольксвагене?)
NSE
1 час
И.... что? Таких происшествий в день сотни.
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