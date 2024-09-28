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Город «Выглядит жутковато». Ради искусства Казанский собор погрузился во мрак

«Выглядит жутковато». Ради искусства Казанский собор погрузился во мрак

2 632
2 комментария

Вечером 28 сентября Казанский собор предстал перед гуляющими в необычном свете, точнее — в отсутствии света. Кадрами из самого сердца Петербурга поделилась читательница «Фонтанки».

«Почему-то Казанский собор не подсвечивается. Выглядит жутковато», — прокомментировала увиденное Виктория.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет», архитектурно-художественную подсветку собора отключили в субботу ради искусства. Один из крупнейших храмов Петербурга проведет эту ночь в полной темноте в целях организации съемок фильма «Левша».

Рассказ писателя Николая Лескова пытается переосмыслить режиссер Владимир Беседин. Зрителям представят детектив-фэнтези, действие которого разворачивается в 1885 году. Съемки картины повлияли не только на свет, но и на перекрытия. 29 сентября «Левша» еще добавит неудобств водителям.

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Комментарии
2
leningradets872
33 минуты
Прекрасно выглядит, как и должен. Без всей этой пошлейшей подсветки. Сделали из города с его естественными цветами какую-то витрину сувенирной лавки с матрёшками.
Сила в Правде!!
1 час
надо привыкать зима будет...
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