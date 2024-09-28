«Выглядит жутковато». Ради искусства Казанский собор погрузился во мрак

Вечером 28 сентября Казанский собор предстал перед гуляющими в необычном свете, точнее — в отсутствии света. Кадрами из самого сердца Петербурга поделилась читательница «Фонтанки».



«Почему-то Казанский собор не подсвечивается. Выглядит жутковато», — прокомментировала увиденное Виктория.



Источник: читатель «Фонтанки» Виктория







Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет», архитектурно-художественную подсветку собора отключили в субботу ради искусства. Один из крупнейших храмов Петербурга проведет эту ночь в полной темноте в целях организации съемок фильма «Левша».



Рассказ писателя Николая Лескова пытается переосмыслить режиссер Владимир Беседин. Зрителям представят детектив-фэнтези, действие которого разворачивается в 1885 году. Съемки картины повлияли не только на свет, но и на перекрытия. 29 сентября «Левша» еще добавит неудобств водителям.