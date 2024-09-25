«Левша» на несколько дней перекроет улицы у Казанской площади

Центр Петербурга под конец сентября перекроют для транспорта ради киносъемок. Снимать будут художественный фильм «Левша» — новый взгляд на рассказ Николая Лескова.
Для съемок будут перекрывать проезд по Казанской улице от Невского проспекта до дома 3, Казанской площади вдоль дома 2 и набережной канала Грибоедова от дома 23 до переулка Сергея Тюленина, сообщает 25 сентября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Перекрытия будут вводиться с 23:00 27 сентября до 15:00 28 сентября и с 18:00 28 сентября до 17:00 29 сентября.
Помимо этого, с полуночи и до десяти часов вечера 27 сентября запретят парковаться на Казанской улице от Невского проспекта до дома 3 и Казанской площади вдоль дома 2.