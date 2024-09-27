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    Дроны ВСУ атаковали автобус в Белгородской области. Ранены мирные жители

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    Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали автобус неподалеку от села Ясные Зори Белгородского района. Об этом вечером 27 сентября сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    По его сведениям, ранения получили два мирных жителя.

    Одного мужчину отправили в городскую больницу Белгорода с множественными осколочными ранениями руки и обеих ног, другого — с ожогами лица, множественными осколочными ранениями головы и переломом плеча — сначала на попутном транспорте доставили в Октябрьскую центральную районную больницу, но для дальнейшего лечения переправят в областную клиническую.

    Ранее жительница поселка Дубовое и ее 8-летняя дочь были ранены после того как дрон сдетонировал в квартире многоквартирного дома.

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    Ясные ЗориБПЛААтака беспилотникаАвтобусБелгородская областьВячеслав ГладковДроны
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