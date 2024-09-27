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Происшествия В Белгородской области жертвами атаки беспилотника стали мать с 8-летней дочкой. Дрон сдетонировал в многоквартирном доме

В Белгородской области жертвами атаки беспилотника стали мать с 8-летней дочкой. Дрон сдетонировал в многоквартирном доме

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3 комментария

Два населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ вечером 27 сентября. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Беглов.

По его сведениям, были ранены два мирных жителя: жительница поселка Дубовое и ее 8-летняя дочь.

«Дрон сдетонировал в квартире многоквартирного дома», — написал Гладков. Девочку с минно-взрывной травмой, контузией и осколочными ранениями кисти доставили в детскую областную клиническую больницу. Ее матери с резаной раной лица медицинскую помощь оказали на месте.

В результате налета беспилотника оказалась повреждена одна квартира дома и 7 легковых автомобилей.

Село Ржевка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу: на территории сельхозпредприятия были повреждены несколько объектов и машина, но обошлось без пострадавших.

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Комментарии
3
wased
1 час
«Дрон сдетонировал» подавленные осколки значит только к большим беспилотникам применяются? а если маленький электрический то нет? хотя с другой стороны какая загоревшаяся трава в многоквартирном доме....
Сила в Правде!!
1 час
губернатор беглов... автор даёт нам подсказки?
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