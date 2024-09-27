Пробки в Петербурге почти доросли до максимума

Аномально плотные пробки собрались в Петербурге вечером 27 сентября. К часу пик они еще подросли и почти достигли «десятки».

Уже в половине шестого часа вечера пробки достигли 8 баллов, а в 17:48 выросли до «девятки». По данным «Яндекс.Пробок», это уже на 3 балла больше обычного для вечера пятницы. И в ближайший час облегчения для водителей не предвидится.

Наибольшая концентрация пробок при этом все еще в центре. Невский проспект в сторону площади Восстания окрасился на карте в бордовый. Плотно на Садовой, набережной Фонтанки, Литейном и Лиговском. Забиты улицы вокруг площадей Восстания и Александра Невского. Стоит и Дворцовая набережная.

Выборгская, Пироговская, Арсенальная и Свердловская набережные уплотнились еще сильнее. На Петроградской стороне же самыми загруженными улицами оказались не Каменноостровский проспект, а Кронверкская набережная, Большая Пушкарская улица, Большая Зеленина и Чкаловский проспект.

На юге КАД плотные пробки между ЗСД и Мурманским шоссе. На севере стоит внешнее кольцо от Мурино до «Сортавалы». На ЗСД скопился затор от Васильевского острова к Богатырскому проспекту. На южных магистралях города ситуация немного изменилась: на Московском шоссе стало свободнее, зато встало Пулковское в сторону области. Ну а Софийская по-прежнему застряла в пробках в обе стороны.