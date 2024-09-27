Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+15°

пасмурно, дождь

ощущается как +15

2 м/c,

южн.

 743мм 94%
Подробнее
7 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47
Как содержать собак
Куда пойти на выходных
Развод Шамана
Дело Чернейко
Дальневосточная развязка
Разговор с Олегом Басилашвили
Промышленный Петербург
Школы отвечают Мединскому
Как бороться с чайлдфри
Рейтинги «Фонтанки»
Авто Город Пробки в Петербурге почти доросли до максимума

Пробки в Петербурге почти доросли до максимума

4 132
10 комментариев

Аномально плотные пробки собрались в Петербурге вечером 27 сентября. К часу пик они еще подросли и почти достигли «десятки».

Уже в половине шестого часа вечера пробки достигли 8 баллов, а в 17:48 выросли до «девятки». По данным «Яндекс.Пробок», это уже на 3 балла больше обычного для вечера пятницы. И в ближайший час облегчения для водителей не предвидится.

Наибольшая концентрация пробок при этом все еще в центре. Невский проспект в сторону площади Восстания окрасился на карте в бордовый. Плотно на Садовой, набережной Фонтанки, Литейном и Лиговском. Забиты улицы вокруг площадей Восстания и Александра Невского. Стоит и Дворцовая набережная.

Выборгская, Пироговская, Арсенальная и Свердловская набережные уплотнились еще сильнее. На Петроградской стороне же самыми загруженными улицами оказались не Каменноостровский проспект, а Кронверкская набережная, Большая Пушкарская улица, Большая Зеленина и Чкаловский проспект.

На юге КАД плотные пробки между ЗСД и Мурманским шоссе. На севере стоит внешнее кольцо от Мурино до «Сортавалы». На ЗСД скопился затор от Васильевского острова к Богатырскому проспекту. На южных магистралях города ситуация немного изменилась: на Московском шоссе стало свободнее, зато встало Пулковское в сторону области. Ну а Софийская по-прежнему застряла в пробках в обе стороны.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Слава России!
13 минут
превратили город в калхозоаул
Mariskka
1 час
Потому что деревня. А не город. Никакой инфраструктуры. Даже ливневки не могут почистить. Идиоты.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
CHERY Элан-Моторс объявляет о старте акции в честь открытия нового дилерского центра
26 сентября, 10:00
Новости компаний
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Новости компаний
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
Квартира в Ленобласти от ГК «А101»
27 сентября, 17:50
Фонд развития субъектов МСП проводит мастер-классы для малого бизнеса
27 сентября, 15:13
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04
Сбер: в Санкт-Петербурге Kia стала самой страхуемой маркой по каско летом 2024 года
27 сентября, 15:00
Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
27 сентября, 14:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
26 сентября, 18:00
Сначала в гости, потом — домой
26 сентября, 18:00
GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити
26 сентября, 17:15
«Главстрой Санкт-Петербург» и СПбГАСУ запустили второй образовательный курс для школьников
26 сентября, 16:25
Тихвин обзавелся быстрым мобильным интернетом
26 сентября, 16:19