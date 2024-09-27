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    Съезд с ЗСД на КАД закроют до начала октября

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    Дорожные работы на севере Петербурга вновь оставят без съезда развязку Западного скоростного диаметра с кольцевой автодорогой. Для объезда придется делать крюк по соседним.

    С полуночи 28 сентября до 24:00 2 октября будет закрыт для движения транспорта съезд с ЗСД на КАД в сторону Комендантского проспекта, сообщает 27 сентября пресс-служба «Магистрали северной столицы» со ссылкой на данные ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Объехать закрытый участок можно будет через Левашовское шоссе.

    Сегодня на этой развязке заканчивается перекрытие двух соседних съездов: с внутреннего кольца КАД на ЗСД в сторону Шуваловского проспекта и Выборга. Там в рамках реконструкции северного участка кольцевой меняют основание и дорожное покрытие.

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    ПетербургКАДЗСДПерекрытия движения
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