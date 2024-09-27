Съезд с ЗСД на КАД закроют до начала октября

Дорожные работы на севере Петербурга вновь оставят без съезда развязку Западного скоростного диаметра с кольцевой автодорогой. Для объезда придется делать крюк по соседним.
С полуночи 28 сентября до 24:00 2 октября будет закрыт для движения транспорта съезд с ЗСД на КАД в сторону Комендантского проспекта, сообщает
Сегодня на этой развязке заканчивается перекрытие двух соседних съездов: с внутреннего кольца КАД на ЗСД в сторону Шуваловского проспекта и Выборга. Там в рамках реконструкции северного участка кольцевой меняют основание и дорожное покрытие.