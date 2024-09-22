На севере КАД на неделю закроют съезды на ЗСД

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»







Дорожные работы полностью перекроют два съезда на северной развязке КАД и ЗСД Петербурга. Объезжать придется почти неделю.

С 23 по 27 сентября на 10-м километре КАД будут полностью закрыты съезды с внутреннего кольца на ЗСД в направлении Шуваловского проспекта и в сторону Выборга, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Объехать можно будет через транспортную развязку с Парашютной улицей.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»







На съездах будут фрезеровать покрытие и разбирать цементно-песчаное основание, а затем сделают новое из щебеночно-песчаной смеси и уложат нижний слов асфальтобетонного покрытия. Работы выполнит АО «ВАД» в рамках реконструкции северного участка кольцевой.