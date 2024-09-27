NYT: американская разведка считает, что удары ВСУ западным оружием вглубь РФ спровоцируют ответ по США

Американские разведывательные агентства заявляют, что если разрешить Украине удары дальнобойным оружием вглубь России, то такие действия только спровоцируют ответный удар против США и других союзников. При этом ход конфликта кардинально не изменится. Об этом 27 сентября сообщает The New York Times.



Американская разведка считает, что Россия отреагирует более жестко на действия Соединенных Штатов и их партнеров, если они разрешат Украине применять американские, британские и французские ракеты большой дальности для атак вглубь российской территории. Более того, подчеркивается, что использование такого оружия вряд ли изменит ситуацию в конфликте между Россией и Украиной. Это, в том числе, связано с тем, что в настоящее время Киеву не хватает оружия, при этом неизвестно, захотят ли западные союзники обеспечить дополнительные поставки вооружения.