NYT: американская разведка считает, что удары ВСУ западным оружием вглубь РФ спровоцируют ответ по США

Американские разведывательные агентства заявляют, что если разрешить Украине удары дальнобойным оружием вглубь России, то такие действия только спровоцируют ответный удар против США и других союзников. При этом ход конфликта кардинально не изменится. Об этом 27 сентября сообщает The New York Times.
Американская разведка считает, что Россия отреагирует более жестко на действия Соединенных Штатов и их партнеров, если они разрешат Украине применять американские, британские и французские ракеты большой дальности для атак вглубь российской территории. Более того, подчеркивается, что использование такого оружия вряд ли изменит ситуацию в конфликте между Россией и Украиной. Это, в том числе, связано с тем, что в настоящее время Киеву не хватает оружия, при этом неизвестно, захотят ли западные союзники обеспечить дополнительные поставки вооружения.
Британские лидеры, в свою очередь, поддерживают идею о том, чтобы разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для атак по России. Тем не менее они ждут, когда президент США Джо Байден выскажет свое мнение по этому вопросу, так как потенциальные удары по российской стороне могут повлиять на безопасность всей коалиции.
Как передает NYT, после первых атак российские военные могут перенести склады боеприпасов, командные пункты, ударные вертолеты и другие критически важные объекты за пределы досягаемости западных ракет. При этом будет и прямой ответ на атаки: от поджогов и диверсий на объектах в странах Европы до атак по военным базам союзников Украины.
Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США оставляют в силе запрет для ВСУ на удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России. Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер также отмечал, что американское руководство не готово снять запрет на удары ВСУ на территории вглубь России западным оружием. Между тем правительство Великобритании приняло решение разрешить Украине бить дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь территории России.
12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что снятие ограничений на использование западного оружия, которого требует Владимир Зеленский, изменит суть конфликта, сделав США и Евросоюз прямыми его участниками. Если это произойдет, Россия будет принимать решения, исходя из угроз в ее отношении, заявил глава государства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что подобное решение Евросоюза может привести к ядерной войне.