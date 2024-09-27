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    Аэропорт Внуково закрывали из-за лопнувшей шины самолета

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    Московский аэропорт Внуково был закрыт на 35 минут утром 27 сентября из-за лопнувшей шины самолета Як-40. С 10:35 воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщает пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

    Инцидент произошел около 9:30 по Москве. У прилетевшего из Вологды самолета Як-40 лопнул пневматик. На борту находились 26 человек, среди которых четыре члена экипажа и пассажиры.

    Для освобождения взлетно-посадочной полосы было принято решение временно закрыть аэропорт. В целях безопасности в этот период два рейса ушли на запасные аэродромы.

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